昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



劍湖山世界主題樂園在兒童節連假推出現場購票身分證字號對中「5、2、1」三個號碼，門票只要99元的特價優惠，昨吸引大批遊客湧入，造成周邊交通癱瘓，今天清晨六點多就有遊客在園外排隊，園方緊急宣布提早一小時開放入園。

劍湖山行銷企劃部協理段鴻裕說，昨天預估約有3萬名遊客湧入，宛如跨年一樣熱鬧，也帶動鄰近山區的觀光與休閒活動。