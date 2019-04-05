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獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 09:40聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

劍湖山世界主題樂園在兒童節連假推出現場購票身分證字號對中「5、2、1」三個號碼，門票只要99元的特價優惠，昨吸引大批遊客湧入，造成周邊交通癱瘓，今天清晨六點多就有遊客在園外排隊，園方緊急宣布提早一小時開放入園。

劍湖山行銷企劃部協理段鴻裕說，昨天預估約有3萬名遊客湧入，宛如跨年一樣熱鬧，也帶動鄰近山區的觀光與休閒活動。

為讓周邊交通順暢，劍湖山世界今天提早於7點開放車輛入園。

劍湖山世界主題樂園今天提前1小時開放遊客入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園今天提前1小時開放遊客入園。圖／劍湖山世界提供
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劍湖山世界主題樂園今天提前1小時開放遊客入園。圖／劍湖山世界提供
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