與春天有約賞花賞螢瘋媽祖 嘉義縣春遊加碼打八折攬客

2019-04-05 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣自由行4月開跑，4至6月可使用自由行補助，每人每房折抵500元，梅山鄉和大林鎮獲選經典小鎮，入住民宿遊客可以再獲得額外1次加碼補助。

文化觀光局說，4至6月有許多不可錯過「季節限定」活動 ，除春末最後一波阿里山櫻花季，還有大甲媽祖遶境新港鄉奉天宮，山區賞螢季節，與春天有約，賞花、賞螢、瘋媽祖。

嘉縣加碼方案第一階段自由行加碼八折方案，目前有31家業者響應，凡購買指定商品(如伴手禮、門票、用餐)都享有8折優惠。4月中還將進行第二階段優惠加碼，除擴大召募配合商家，辦理「集章送大獎」活動，集滿定額戳章，可抽「平板電腦」、「單眼相機」等大獎。

文觀局長許有仁指出，參與優惠8折店家名單:向禾休閒漁場、迷鹿咖啡簡餐店、二階堂、黑皮酥皮肉圓、吳氏蚵捲、芬芳園企業社、永芳鳥仔餅、高賓餐廳、新寶珍餅店、十四甲菜頭粿、名都觀光渡假大飯店、巴登咖啡、真心堡、大食客吉團、余順豐花生觀光工廠、翌莎咖啡、民雄金桔觀光工廠、旺萊山、德旺商旅、清華獅子會館、如意髮廊、馨心茶工坊、美綺麵包坊、豆油哥仔、金長利、新麗粧資生堂碧麗妃特約店、大慶製香、百八缸、伊蕾名店佳緣店、裕品陽等31家業者，指定商品通通8折。