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女鎮長扮「阿麗姊」逗樂孩童 土庫童野餐趴滿溢笑聲

2019-04-04 21:34聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣土庫鎮一向給人的印象像是老沈持重的老人，但今天的兒童節，因有眾多孩子的歡笑聲，使老鎮活躍起來，小朋友也變得活潑快樂，第一場孩童的野餐趴，首任女鎮長張榮麗以媽媽的心情，扮演可愛的「阿麗姊」陪孩子快樂玩了一整天，歡度兒童節。

土庫鎮公所及代表會今天下午在老人會館旁的綠地廣場，合辦「2019童樂野餐趴」，一連串精彩的歌舞表演，人手一盒野餐包，200多個家庭聚集綠野草地，共享南台灣溫暖的陽光，有的三代同堂在綠地玩成一片，草地裡盡是溫情天倫的笑聲，格外溫馨。

兩座大型兒童氣墊、泡泡樂園供孩子盡情玩樂，「土庫草地市集」盡是在地青農栽種的無毒農產，咖啡、雞蛋糕、烏骨雞在地美食應有盡有，傳統玩具、古早彈珠台和套圈圈也讓大人小孩玩得盡興。

穿著軍裝的三軍充氣寶寶，跳著雄糾糾的軍舞，虎尾溪社區大學也帶來舞蹈律動，中華民國輪椅體育運動舞蹈協會精彩的輪椅舞蹈，馬光西平社區的傳統花鼓，土庫國小及埤腳國小的國樂，鎮立幼兒園及上島、欣欣幼兒園可愛逗趣的舞蹈，歌舞連台，全無冷場

土庫鎮長張榮麗是土庫首位女鎮長，本著細心和媽媽的愛心，巧扮「阿麗姊」穿梭人群，又是送糖又是陪著蹦跳，讓孩子超開心，土庫老鎮有了「阿麗姊」，多了歡笑與快樂，她說，快樂就是送給小孩最好的兒童節禮物。

土庫鎮長張榮麗巧扮「阿麗姊」和孩子玩在一起。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長張榮麗巧扮「阿麗姊」和孩子玩在一起。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮公所及代表會今天下午在老人會館旁的綠地廣場合辦「2019童樂野餐趴」，帶給...
土庫鎮公所及代表會今天下午在老人會館旁的綠地廣場合辦「2019童樂野餐趴」，帶給孩子歡笑與快樂。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮長張榮麗巧扮「阿麗姊」和孩子玩在一起。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮長張榮麗巧扮「阿麗姊」和孩子玩在一起。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮公所及代表會今天下午在老人會館旁的綠地廣場合辦「2019童樂野餐趴」，帶給...
土庫鎮公所及代表會今天下午在老人會館旁的綠地廣場合辦「2019童樂野餐趴」，帶給孩子歡笑與快樂。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮公所及代表會今天下午在老人會館旁的綠地廣場合辦「2019童樂野餐趴」，帶給孩子歡笑與快樂。記者蔡維斌／攝影
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土庫鎮公所及代表會今天下午在老人會館旁的綠地廣場合辦「2019童樂野餐趴」，帶給孩子歡笑與快樂。記者蔡維斌／攝影
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