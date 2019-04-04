台南應用科大新一代設計展入圍158項 全國第一

2019-04-04 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南應用科大今天表示，今年新一代設計展金典新秀設計獎入圍158項，全國最多；5月3日在新一代設計展現場舉行決審，5月5日在台北世貿一館頒獎。

2019金點新秀設計獎今年報名情況熱烈，共收到65校137系共6315件作品報名，有822件入圍決審，將角逐「金點新秀年度最佳設計獎」等多項大獎。

南應大入圍158件是今年的入圍大贏家；其中室內設計系入圍23件、視覺傳達設計系入圍16件、商品設計系入圍42件、多媒體動畫系入圍9件、時尚設計系入圍67件、服飾設計系入圍1件，設計學院學生整體實力表現亮眼。

今年各類別入圍率約5%至20%，除空間設計類，普遍皆低於去年入圍率，顯見獎項競爭愈趨激烈。產品設計類共收到1690件作品，入圍207件；工藝設計類843件作品中入圍157件；包裝設計類334件作品中入圍63件；空間設計類544件作品中入圍107件；時尚設計類660件作品中入圍93件；視覺傳達設計類805件作品中入圍89件；數位設計類747件作品中入圍74件。

今年新增的「社會設計類」報名情況踴躍，共收到692件作品，展現了年輕學子期望透過設計改變社會的企圖心，有32件入圍決審。