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台南首創輕量科技裝備滅山林公墓火災 清明試用效果佳

2019-04-04 18:35聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市去年清明節公墓火警不斷，消防局引以為恥，投入大量宣導並改良對抗公墓山林火警器材，第五大隊試辦推出「全國首創輕量救災裝備」對抗山林公墓火警今天清明連假第一天，到晚上6點五大隊僅發生兩件，全市雜草公墓火警總件數26件比去年52件減少一半。

五大隊表示，市民清明依循慎終追遠、緬懷先人等祭祖敬神傳統，常燃燒香燭紙錢、清除墓地雜草或就地焚燒雜物垃圾等。有鑑於去年不少民眾因掃墓後未熄滅餘燼便離去，導致火警頻傳、件數激增及消防人員疲於奔命，更有因此波及周遭農作物、車輛或建築物危險。

五大隊上周五在關廟區第四公墓舉辦「全國首創-輕量救災裝備山林公墓火警搶救示範演練」，獲得市長黃偉哲及長官父老肯定，稱讚消防局用心，市長也藉此呼籲廣大市民朋友，慎防清明掃墓所引發的山林及公墓火警。

大隊長黃輝林表示，消防局首創使用高科技救災裝備有新式消防衣，優點在於可保護消防人員在林野公墓間可快速移動，免除傳統消防衣厚重致動作不便缺點；遙控無人機經過改良後可回傳火場影像、避難廣播、熱顯像追蹤火源及空投滅火彈；改良噴霧滅火設備，搭配四輪傳動消防車及可快速佈署200公尺之軟管，提供消防人員阻絕、圍堵火勢所必需的快速移動能力；遙控水面載具，可快速拖帶救生圈接近溺者，分秒必爭提供其求生呼救所需之浮具等。

黃輝林指出，眾多「全國首創」滅火器材使用巧思，除能契合戰術、增進效率，更能抑制山林公墓火警所可能導致的擴大延燒與空氣汙染。目前以第五大隊轄內公墓火警潛勢較高的關廟、歸仁、保西及文賢分隊陸續試用新器材，評估若成效良好就會推廣至各分隊使用。

消防局長李明峯表示，近來山林公墓火警居高不下，為了有效降低山林公墓火警的發生機率，消防局除針對火災類型擬定搶救計畫、進行搶救演練外，也全國首創採購各項輕量救災裝備及救災灑水噴霧設備，減輕消防人員長途佈線救災重擔，有效提升搶救效能。

他說，消防人員火災搶救時，為保護自身安全須穿著消防衣、帽、鞋空氣呼吸器等總重達20公斤裝備，加上佈署水線還要背負2條3公斤水帶，對救災人員來說耗費身心體力甚鉅，無形中也增加救災危險程度。為減輕救災人負擔，消防局特地採購救災灑水噴霧設備、山林火警專用輕便型消防衣，穿戴面罩搭配適當濾毒罐及其他水帶夾、水帶背包等各項新型器材之使用，充分發揮各種滅火方式之巧思，大大提升山林暨公墓火災搶救效率，降低山林公墓火警燃燒面積，減少PM2.5空氣汙染，提供大台南民眾優質生活環境。

台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱消防員提供
台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱消防員提供
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台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱台南市消防局長李明峯...
台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱台南市消防局長李明峯提供
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台南市消防局以無人機投滅火彈、架設擴音器提醒掃墓民眾小心火警。圖╱消防員提供
台南市消防局以無人機投滅火彈、架設擴音器提醒掃墓民眾小心火警。圖╱消防員提供
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台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱義消提供
台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱義消提供
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台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱消防員提供
台南市消防局試辦新式設備撲滅地形複雜起伏的山林公墓火警。圖╱消防員提供
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火災空氣汙染
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