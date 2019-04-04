偏鄉蔦松國小席開4百桌 4千校友團聚慶賀母校百歲生日

2019-04-04 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣水林鄉的蔦松國小曾經是千人的大校，如今盛況不再，學生只剩60人，今天是母校百歲生日，校友選擇屬於孩子最快樂的兒童節，號召4000名校友返鄉團聚，席開4百桌，為母校慶生，創下雲林歷來規模最大的同學餐會，雲林縣長張麗善也應邀熱情獻唱，盛況空前。

負責籌劃這場大型校慶生日趴的前立委陳劍松還寫歌填詞拍成MV獻給母校，他說，母校從繁盛走進凋零，讓所有散居全國的校友不勝唏噓，所以特別選在今天孩童快樂的日子，讓過去曾經這在片土地玩耍樂度童年的所有校友，再回來走走看看，重溫母校懷抱。

校長楊武儫表揚歷任傑出校友，為了開辦這場偏鄉最大的校友餐會，還租下校後一塊農地，席開四百桌，場邊還布置稻草堆、牛車及陀螺場，就為讓老校友回味美麗的過往，台塑總經理林善至也一家大小回到母校，曾獲五燈獎五度五關最高成績的他，更重執麥克風為校友獻唱，風靡全場，贏得滿場喝采。

雲林縣長張麗善率縣府團隊及議長沈宗隆等各界參加，張麗善強調，蔦松國小人才輩出，目前團隊包括計畫處長李明岳、文化處長陳璧君、社會處長林文志三位重要主管都是校友，她帶領大家向蔦松國小高喊「100歲生日快樂」，更獻唱一首熱情沙漠，感謝所有校友對母校的熱情。