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偏鄉蔦松國小席開4百桌 4千校友團聚慶賀母校百歲生日

2019-04-04 18:29聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣水林鄉的蔦松國小曾經是千人的大校，如今盛況不再，學生只剩60人，今天是母校百歲生日，校友選擇屬於孩子最快樂的兒童節，號召4000名校友返鄉團聚，席開4百桌，為母校慶生，創下雲林歷來規模最大的同學餐會，雲林縣長張麗善也應邀熱情獻唱，盛況空前。

負責籌劃這場大型校慶生日趴的前立委陳劍松還寫歌填詞拍成MV獻給母校，他說，母校從繁盛走進凋零，讓所有散居全國的校友不勝唏噓，所以特別選在今天孩童快樂的日子，讓過去曾經這在片土地玩耍樂度童年的所有校友，再回來走走看看，重溫母校懷抱。

校長楊武儫表揚歷任傑出校友，為了開辦這場偏鄉最大的校友餐會，還租下校後一塊農地，席開四百桌，場邊還布置稻草堆、牛車及陀螺場，就為讓老校友回味美麗的過往，台塑總經理林善至也一家大小回到母校，曾獲五燈獎五度五關最高成績的他，更重執麥克風為校友獻唱，風靡全場，贏得滿場喝采。

雲林縣長張麗善率縣府團隊及議長沈宗隆等各界參加，張麗善強調，蔦松國小人才輩出，目前團隊包括計畫處長李明岳、文化處長陳璧君、社會處長林文志三位重要主管都是校友，她帶領大家向蔦松國小高喊「100歲生日快樂」，更獻唱一首熱情沙漠，感謝所有校友對母校的熱情。

「你是阿坤、你是阿泉！攏認不出來」許多年過8旬的老校友也回來，老同學久未謀面，只能從表情眼神辨識老友，一旦認出人來，一片驚叫聲中充滿喜悅，話匣子一開，更是說不完的童年往事，學校的一草一木，校牆磚瓦全是美麗回憶。唯一四代同堂全是校友的65歲郭建坤也和90歲的老父「學長」回來為母校慶生，意義非凡。

蔦松國小校長楊武儫表揚傑出校友陳璧君。記者蔡維斌／攝影
蔦松國小校長楊武儫表揚傑出校友陳璧君。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善也獻唱熱情沙漠並強調她的主力團隊中就有三人是校友，以此稱讚蔦松國小...
雲林縣長張麗善也獻唱熱情沙漠並強調她的主力團隊中就有三人是校友，以此稱讚蔦松國小人才輩出。記者蔡維斌／攝影
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水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會。記者蔡...
水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會。記者蔡維斌／攝影
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水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會。記者蔡...
水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會。記者蔡維斌／攝影
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蔦松國小表揚傑出校友。記者蔡維斌／攝影
蔦松國小表揚傑出校友。記者蔡維斌／攝影
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水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會，老同學...
水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會，老同學會餐格外開心。記者蔡維斌／攝影
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同窗情全寫在老照片中。記者蔡維斌／攝影
同窗情全寫在老照片中。記者蔡維斌／攝影
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水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會。記者蔡...
水林鄉蔦松國小租下一塊農地席開四百桌，讓四千名校友團聚共享盛大的同學餐會。記者蔡維斌／攝影
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張麗善偏鄉農地
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