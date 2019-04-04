台塑老總是實力唱將 竟是張惠妹五燈獎的前輩

2019-04-04 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



很多人不知道日理萬機掌理台塑集團重務的總經理林善至，是早年五燈獎的實力唱將，曾拿下五過五關的最高成績，更是名歌手張惠妹的叔執前輩，今天重回闊別半世紀的雲林縣水林鄉蔦松國小母校，參加這場千人盛大的同學餐會，重執麥克風獻藝，果然寶刀未老，兩首歌曲風靡全場，掌聲如雷，讓全場校友大飽耳福。

台塑總座林善至是雲林縣水林鄉人，小學就讀蔦松國小，國中因父親是警察才移居北港，小學就熱愛音樂的他，參加蔦小鼓號樂隊，是全隊的靈魂小喇叭手，受老師音樂薰陶，平時自練唱歌擴增肺活量，好能吹好小號，沒想到練出上好的歌聲。

民國71年在朋友鼓勵下，參加當年台灣歌唱賽最具代表性，等同現今電視歌手選秀節目的五燈獎歌唱大賽，經過五周和國內實力歌手輪迴交手，他異軍突起，以渾厚優質的音色，一路過關斬將，為雲林縣摘下第一面五過五關的歌唱金曲獎。

和他同樣五過五關的知名歌手，包括張惠妹、蔡小虎都是他的後輩晚生，今天林善至受邀帶著一家小大回到故鄉水林鄉蔦松國小參加同學會，已是阿公級的他，回到闊別半世紀的母校，格外開心，在大家盛情邀請下，他新重執麥獻唱。

「挽仙桃」、「山南山北走一回」林善至台風絕佳，彷彿回到年輕的自己充滿活力，歌聲絕美，讓千桌校友渾然忘我早已不知桌上美味，老同學更像老粉絲一般又叫又跳，兩首熟悉的歌曲贏來滿堂喝采，兩名可愛小孫女也為爺爺獻花，林善至說，他是蔦松國小43屆畢業，回到母校獻唱，與千名校友分享，是人生一大樂事。