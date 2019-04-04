潤餅皮熱銷 嘉義南門市場攤販「擦」翻天

2019-04-04 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



清明時吃潤餅、用潤餅拜祖先，是國人的傳統習俗，所以每逢清明前，嘉義市南田市場賣潤皮餅超過40年的業者顏瑋宏表示，單單清明節這一周就要做3萬張以上的潤餅皮，而且一年只做這幾天，每天從清晨三點，要做到傍晚，是非常特別的生意，也很辛苦。

平時大家吃潤餅，都是買現成的，但清明時，必須用潤餅拜祖先，嘉義人大都會自己準備包潤餅的材料，到市場或路邊做潤餅皮的攤子購買潤餅皮，嘉義人有個習慣，要買現做的，所以業者現場抹擦潤餅皮要有一定的功力，擦出來的潤餅皮，必須完整、不能有破洞、不能厚薄不一，否則無法吸引人購買。

嘉義市南田市場內有一家雜貨店平常賣民生用品，清明時節則專攻賣潤餅皮，顏瑋宏表示，清明節前一個禮拜就開始準備製作的器材及高筋的麵粉，清明前2、3天開賣了，家裡人手不足還要請工讀生幫忙，不過擦潤餅是一種「功夫」，只能自己下去做，他弟弟則是協助攪麵團。

看著顏瑋宏手拿一坨攪拌好的麵團，看著加熱中的圓鐵盤，順勢往盤上一抹，再把麵團拉上來，一次接著一次，約莫5、6秒，鐵盤上潤餅皮就可以拿起來，再抹新的麵團。

顏瑋宏指出，清明節這檔用掉一千五千斤的麵粉，以一斤麵粉可做出20張潤餅皮來算，一個禮拜內，至要「擦」3萬張的潤餅皮，擦到手會斷掉。