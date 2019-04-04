台南大內石子瀨天后宮重建上梁 市長黃偉哲祈福

2019-04-04 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市大內區石子瀨天后宮今天舉行重建工程上梁大典，市長黃偉哲參與祝禱儀式，為地方祈福並祝重建順利圓滿。重建委員會主委李一道表示，重建考據媽祖歷史形制，傳承古禮與傳統文化之精髓，建築採「三川」、「四垂」和「五門」等閩南式傳統廟宇建築設計，完成後將成為台南具代表性的媽祖廟。

李一道表示，石子瀨天后宮是地方信仰中心，重建要感謝前主委楊其發、楊聰進及20年來的委員總幹事及大內鄉親，齊心為媽祖做義工。

李一道說，目前重建捐款不足，距離目標還有一段距離，大內區屬農業聚落，境內工商發展有限，更需集結鄉親及外界協助募款，讓重建工程早日完竣。

石子瀨天后宮主祀天上聖母，自中國福建省莆田市湄洲島天后宮天上聖母分靈而立，最早可溯源西元1661年（明永曆十五年），至今有358年歷史，與台南市鹿耳門天后宮「開基媽」系出同源。

地方耆老表示，庄內楊姓先祖隨明延平郡王遷徙來台時，奉祀於竹坑社自宅中，後經居民倡議建草庵立神座成為本宮之前身。直至1876年（清光緒三年），由庄民楊連鳳先生等籌資建廟，至1879年（光緒六年）落成，名為「泰安宮」。