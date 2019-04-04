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日職／王柏融再遭鄉民狠酸：不下二軍調整嗎？

青農大喊支持總統蔡英文連任蔡賴配也好 蔡微笑以對

2019-04-04 17:34聯合報 記者魯永明╱即時報導

總統蔡英文嘉義縣「農業之旅」最後一站，下午來到中埔鄉絲瓜產銷班，由班長林德昇陪同，採摘瓜棚絲瓜，親駕搬運車，坐瓜棚下與班員及青農座談，中埔鄉長李碧菁及農會總幹事李碧雲肯定農委會農機補助及農民職災保險政策，對農業農民助益大，青農當著蔡英文面前，大喊支持蔡連任，蔡賴配也好，否則總統換人，好的農業政策如何持續，蔡微笑以對，述說她任內推動解決農村缺工及農業貸款問題。

蔡英文對著縣長翁章梁說，當時翁當農委會副主委，她就常找翁討論解決缺工及貸款問題，農委會為解決缺工，針對季節性缺工，推出農業技術服務團，對農民幫助很大，對常態性缺工也設法解決中，她讚賞中埔絲瓜品質一級棒，觀看絲瓜加工製成的絲瓜水及面膜產品。

產銷班雇用的農業技術服務團員開心說，月薪逾4萬元，擔心農委會同意引進外勞搶工作；農委會主委陳吉仲當場掛保證說，季節性缺工不會引進外勞，服務團解決農忙缺工，成效很好。李碧雲說，農業技術服務團很搶手，現在要排隊應徵，絲瓜產銷班成員百人，獲選全國績優產銷班，絲瓜一年收成二期，農民年收益150萬元。

中埔青年聯誼會長莊詠傑建議政府大力輔導協助青農組織；立委陳明文說，老農要照顧，青農要輔導，建議提高老農津貼，陳吉仲認同老農津貼對安定社會農村功能，農委會通盤檢討中。中埔絲瓜是高經濟作物，無生產過剩產銷問題，適清明節前，班員特別製作絲瓜潤餅給總統品嘗，總統說「好吃！」。

總統蔡英文嘉義縣「農業之旅」最後一站，下午來到中埔鄉絲瓜產銷班，坐瓜棚下與班員及...
總統蔡英文嘉義縣「農業之旅」最後一站，下午來到中埔鄉絲瓜產銷班，坐瓜棚下與班員及青農座談。記者魯永明／攝影
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總統蔡英文嘉義縣「農業之旅」最後一站，下午來到中埔鄉絲瓜產銷班，由班長林德昇及縣...
總統蔡英文嘉義縣「農業之旅」最後一站，下午來到中埔鄉絲瓜產銷班，由班長林德昇及縣長翁章梁、立委陳明文等陪同，親駕搬運車。記者魯永明／攝影
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總統蔡英文(左二)嘉義縣「農業之旅」最後一站，下午來到中埔鄉絲瓜產銷班，由班長林...
總統蔡英文(左二)嘉義縣「農業之旅」最後一站，下午來到中埔鄉絲瓜產銷班，由班長林德昇陪同，採摘瓜棚絲瓜。記者魯永明／攝影
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