拚經濟 台南七股科工區開發爭取台商設廠

2019-04-04 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市府經發局表示，經濟部1月28日同意核定七股科技工業區設置案後，台南市府3月20日核定設置公告期滿，七股科技工業區土地款由市府籌措，其餘開發工程費用由受託開發商籌資，經3月28日財政部地方建設基金管理會業已審查同意申貸土地款10億元整，後續將循程序洽台糖公司於108年5月底前完成土地價購，108年下半年正式啟動甄選受託開發商辦理園區開發，可提供平價且優質的投資環境，提供台商回流所需之產業用地，同時創造農漁村轉型及帶動當地區域經濟發展，並提供近萬個就業機會。

台南市經發局代理局長蕭富仁表示，七股科技工業區開發為黃偉哲市長上任後市政發展五大主軸之一，基地位處台糖三股農場範圍內面積計141.34公頃，開發後公設面積佔63.85公頃及同時提供77.5公頃土地供設廠使用，開發將原台糖舊鐵路保留融和於公園綠地規劃範圍，保留在地產業特色。

蕭富仁說，為創造台灣綠能產業生態鏈，結合沙崙智慧綠能科學城內綠能科技聯合研究中心，加上高鐵特定區周邊交大台南校區、成大歸仁校區等學術研究單位研發，七股科工區可作為綠能相關產業量產基地及發展農漁食品製造加工地方特色產業發展。

經發局指出，七股科技工業區開發採公共工程與廠商建廠同步進行，可大幅縮短廠商建廠時程，以利廠商儘早營運及掌握投資利基。同時工業區內未來將規劃10公頃專區讓未登記工廠進駐，以解決違章工廠汙染環境問題，未來經發局亦管控及協助廠商建廠過程相關行政審查之協助工作、提供融資專案及舉辦說明會等讓進駐廠商可如期完成建廠營運。