這行業美女拜師也會碰壁 因職訓遇明師才能變高徒

2019-04-04 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



年輕的黃少彤參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「室內裝潢木工實務班」，學成後在工地裡專注的丈量釘角材的距離，精準切割木板，再爬上馬椅梯熟練地拿起鐵鎚敲打牆面，依設計圖樣準確無誤將壁面工程施作完畢，一氣呵成全程不假手他人，贏得不少業主的稱讚。

一臉酷樣，沈默寡言，有著一雙丹鳳眼的23歲酷妹黃少彤科大建築系畢業，父親曾於職水壩工程監工，其實她考高中就因為受父親影響，選擇建築科，接觸相關知識技能後確定自己未來想走的路。

大學畢業後她沒跟同學到事務所工作，只懂識圖卻沒有實作經驗讓她有危機感，決定跟著父親報名參加桃竹苗分署「室內裝潢木工實務班」學習木工裝潢實作技巧。

釘角材易出錯 更加緊練習

因為從來沒有裝潢實作經驗，剛開始上課時抓不到要領，釘角材常出錯，釘錯就得一直拔釘重釘，做天花板工程要一邊用手撐住板材，一邊用釘槍固定，手臂要有力才能撐住板材施工，還要抬頭查看位置，一星期下來，脖子、手臂又痠又痛。

不僅如此，因為工作時常要利用馬椅梯上上下下，導致大腿內側全是瘀青，但是黃少彤不覺得苦甚至樂在其中，「想做就不會覺得辛苦」一派輕鬆地。

黃少彤說，學這行如果有師父領進門，不僅可以比較快適應，工作也能快速上手。結訓當天，她抓緊機會纏著授課老師許日翼，希望到老師的工作室工作，許日翼老師見她上課學習態度良好，獨立性高，作工精細不輸男生，完全沒有女生的嬌氣，加上她對室內裝潢充滿興趣，於是就破格錄用她，讓黃少彤喜出望外，因為一般老師都想收女生。

拜師習藝 站巨人肩膀更有方向

結訓後3個多月，幾乎天天跟著老師也是老闆的許日翼邊做邊學，黃少彤快速累積不少實作經驗，現在進工地無論天花板、地面及壁面的工程樣樣都要做，她已經可以一人熟練地丈量、切割板材，噴膠後再拿起釘槍固定，最後爬上馬椅梯手持鐵槌敲打壁面，確定沒有空隙。

黃少彤看著現在身手俐落的她，從無到有，將把一間房子裝潢做做完、做好，滿滿的成就感一點都不覺得苦。她覺得自己個性不像女生，但碰到搬物料到工地體力確實不如男生，為了儲存多點體力，每天一定會把一個滿滿的便當全吃完，連男生都覺得她食量驚人。

黃少彤表示，目前已經有裝潢木工乙級技術士證照，趁工作之餘，會努力考取建築物室內裝修工程管理乙級技術士證照，待技術成熟之後，未來希望跟爸爸、哥哥一起成立工作室接案。

桃分署室內裝潢木工實務班許日翼老師指出，室內裝潢是師徒制傳承，「年輕人進去常常沒多久就夭折(離職)」，原因是一開始沒有工作經驗，在工地只能做跑腿、清掃、搬物料的打雜工作，低薪加上學不到技術，工作環境髒汙，常讓年輕人沒多久就打退堂鼓。

師傅領進門 易得要領

透過職訓，不僅可以學會室內裝潢的基本功，還要學職場倫理、工安觀念把專業和好的行為、習慣帶進工地職場，讓業主放心，也翻轉一般對室內裝潢從業人員抽菸、喝酒、吐檳榔等負面印象。

「這個行業的前景，都是用實力與經驗一步步堆積出來的」，許日翼強調，新手入門薪資以日薪1200元計算，工作累積3~4年後日薪約1500元，而師傅級的日薪可達3000元。但是他提醒想在室內裝潢這行自行創業，只有木工卻沒有水電、泥作、消防、冷凍空調及漆作等相關工作經驗和專業技術，貿然創業只會鍛羽而歸，一旦累積相關專業經驗後創業，年薪百萬元絕不是問題。