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台南漁光島藝術節連假湧現人潮 主辦單位封島因應

2019-04-04 16:40聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

兒童節連假，台南漁光島藝術節活動一早人潮就湧現，還好主辦單位疏散得宜，並沒有嚴重塞車，遊客在沙灘上散步看藝術品，度過一個悠閒的假期。

漁光島藝術節活動3月31日開幕到4月21日，開幕當天就有3萬名遊客，兒童節連假首日遊客也相當多，主辦單位提醒連假期間漁光島封島，除機車之外、車輛必須停在島外接駁點不能進入。

📍封島資訊

活動期間周六、日，及清明連假漁光大橋「禁止汽車進入」（09:40-19:00），僅開放接駁車、機車、當地居民及公務用車通行，請民眾搭乘免費接駁專車或步行進入漁光島。

📍免費接駁專車

活動期間周六、日及清明連假限定班次！

雙向接駁點｜安億停車場–億載金城站–漁光島站（瑞復益智中心前）

接駁時間｜09:45 - 19:00（約15分鐘一班）

◎安億停車場末班車，發車時間為17:30

🚅高鐵

轉乘高鐵接駁車：抵達台南高鐵站，轉乘免費高鐵快捷公車H31「台南市政府線」至終點「台南市政府站」下車轉乘計程車抵達漁光島（車程時間需15-20分）

◎接駁車次逢周六、日及國定假日延駛原住民原住民文化會館（離漁光島較近）。

轉乘台鐵沙崙線：抵達台南高鐵站，高鐵1號出口→搭乘台鐵沙崙線→台南火車站→轉乘計程車或大台南公車2路抵達漁光島。

🚌大台南公車

自台南火車站搭乘2路公車到濱海站下車。

14路、77-2路、19路、88路在億載金城站下車，步行至漁光島約15分鐘。

🚲T-Bike台南市公共自行車

遊客可在億載金城站租借，騎乘到漁光島約5分鐘。

億載金城站：光州路與光州五街路口（億載金城候車亭旁）。

🚗自行開車

行經國道一號下330仁德出口，併入台86線往台南方向行駛，下交流道後走台17線，於健康路二段左轉接著直行，到健康路三段後左轉漁光大橋即可抵達漁光島。

行經國道三號357關廟出口，併入台86線往歸仁方向行駛，下交流道後走台17線，於健康路三段左轉後直行，到健康路三段後左轉漁光大橋即可抵達漁光島。

台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩／攝影
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台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩／攝影
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台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩攝影
台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩攝影
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台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩／攝影
台南漁光島藝術節連假首日湧現人潮。記者修瑞瑩／攝影
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高鐵億載金城連假
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