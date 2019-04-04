台南新農人無毒蔬果鋪 里仁新營門市再出發

2019-04-04 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



由台南新農人組成的「禾作．無毒蔬果舖」再出發，將於每個月的第一個周六，上午9時至下午2時在里仁有機商店新營門市（台南市新營區中山路111號）前廣場擺攤展售，提供給愛好有機無毒生鮮蔬果的消費者。4月6日當天購買滿300元送250g的黑米一包

台南市農業局表示，「禾作．無毒蔬果舖」5年前由新農人沈俊源、洪文生、李仁傑、施信旭等共同成立，成立初衷是希望將無毒栽種、友善環境的生鮮蔬果和大新營地區的市民分享。原本的蔬果鋪銷售據點在新營民族路史奴比漫畫屋，新營人早已習慣有這一處安心買菜的地方，但隨著漫畫店的熄燈，這群農友便鮮少在新營市區與大家碰面，這次由農業局牽線，在里仁新營門市前廣場重新亮相。

「禾作．無毒蔬果舖」集結10多位新農人的優質農產品，成員來自新營、下營、鹽水、麻豆、善化、左鎮等大台南各區，因此販賣的品項十分豐富，有當令時蔬、白米、黑米、小番茄、美濃瓜、小黃瓜、美濃瓜、洋香瓜、苦瓜、南瓜、芒果、檸檬、玉米筍、蘆筍、秋葵等，大家共同的信念就是友善耕作。

更難能可貴的是，這群農友為了更積極推廣友善環境的農業，於106年成立南瀛禾作農產協會，擔任理事長的沈俊源表示，為了品質把關，小農加入協會必須要提供無農藥殘留檢驗的證明，他們也會親自走訪產地了解生產者的實際現況，務必要讓消費者買得開心、更吃得安心。

在農業局的促成之下，「禾作．無毒蔬果舖」本月起開始在新營里仁的前廣場定期舉辦展售，提供消費者一個安心選購食材的管道，別忘了每個月的第一個星期六，到里仁新營門市的前廣場認識友善環境的農產品，以及這群富有理念的農友們。