台南關廟李家潤餅皮熱賣80年 今年漲20元照樣大賣

2019-04-04 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「日本時代到現在，熱賣近80年！」日據時期開始，清明節前台南關廟李家潤餅皮（春捲皮）就每天從早到晚有鄉親排隊購買，台灣光復前開賣暢銷至今快80年；兩周開始李家第二代李坤旺、第三代李政澤又要因應清明需求動員家人幫忙，一天畫500斤以仍供不應求，現在是必須24小時不停畫餅皮。

李坤旺說，以前關廟曾有10多家賣餅皮，現在只剩這一家，10幾年前關廟還有幾個老人家在畫餅皮，那時一天畫兩百多斤就能應付需求，這幾天日夜輪班不停爐畫了5、600斤還是不夠賣，可見還有是有需求，還好兒子肯吃苦，這傳統小手藝還能傳承下去。

李坤旺與牽手黃玲玉手持麵粉糰，在烤熱鐵板上迅速一甩一收，不過幾秒一張滿溢香氣熱騰騰的潤餅皮就乾燥成形，動作流暢有韻律感，常吸引大人小孩圍觀，不過李坤旺最近因健康欠佳，已不表演要多費體力的甩麵糰工夫。

李坤旺說，他父母當年為多掙點錢餬口，農忙之餘兼賣潤餅，早年用燒木頭加熱，溫度難控制，爐火太大時得邊畫餅邊灑水，更常燙傷，非常辛苦。

畫潤餅要緊貼著爐子，握著黏手的麵團一整天很不好受，李家潤餅第三代兒子李政澤直到前兩年才願學畫潤餅，李家清明節前一周都24小時不停爐，家人接力做不停手，還是供不應求。

後來潤餅畫出名氣，每到清明節前總要趕製數千台斤，這兩年持續賣到清明後一周，平時也常有人訂購。李坤旺欣慰地說，經過幾年調教練習，兒子畫餅皮工夫已得到李家真傳，皮薄不易破，老主顧已分不清是誰做的餅皮。