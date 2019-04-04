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台南關廟李家潤餅皮熱賣80年 今年漲20元照樣大賣

2019-04-04 15:53聯合報 記者周宗禎╱即時報導

「日本時代到現在，熱賣近80年！」日據時期開始，清明節前台南關廟李家潤餅皮（春捲皮）就每天從早到晚有鄉親排隊購買，台灣光復前開賣暢銷至今快80年；兩周開始李家第二代李坤旺、第三代李政澤又要因應清明需求動員家人幫忙，一天畫500斤以仍供不應求，現在是必須24小時不停畫餅皮。

李坤旺說，以前關廟曾有10多家賣餅皮，現在只剩這一家，10幾年前關廟還有幾個老人家在畫餅皮，那時一天畫兩百多斤就能應付需求，這幾天日夜輪班不停爐畫了5、600斤還是不夠賣，可見還有是有需求，還好兒子肯吃苦，這傳統小手藝還能傳承下去。

李坤旺與牽手黃玲玉手持麵粉糰，在烤熱鐵板上迅速一甩一收，不過幾秒一張滿溢香氣熱騰騰的潤餅皮就乾燥成形，動作流暢有韻律感，常吸引大人小孩圍觀，不過李坤旺最近因健康欠佳，已不表演要多費體力的甩麵糰工夫。

李坤旺說，他父母當年為多掙點錢餬口，農忙之餘兼賣潤餅，早年用燒木頭加熱，溫度難控制，爐火太大時得邊畫餅邊灑水，更常燙傷，非常辛苦。

畫潤餅要緊貼著爐子，握著黏手的麵團一整天很不好受，李家潤餅第三代兒子李政澤直到前兩年才願學畫潤餅，李家清明節前一周都24小時不停爐，家人接力做不停手，還是供不應求。

後來潤餅畫出名氣，每到清明節前總要趕製數千台斤，這兩年持續賣到清明後一周，平時也常有人訂購。李坤旺欣慰地說，經過幾年調教練習，兒子畫餅皮工夫已得到李家真傳，皮薄不易破，老主顧已分不清是誰做的餅皮。

楊老太太說，從「水龍仔」年輕時就吃李家的餅皮，吃了70年，還是李家的好吃。李坤旺父親李進天地方人稱「水龍仔」，年輕時跟長輩學會做潤餅皮，一路傳承三代，餅皮從一斤幾塊錢賣到一斤160元，「持續快20年全台灣最便宜」，不過因為「 這麼多年萬物漲價我們都沒漲」，今年決定漲價賣180元，還是吸引民眾排隊，看來買氣還是未影響。

李坤旺、黃玲玉的兒子李政澤也熬夜幫忙畫餅皮。記者周宗禎╱攝影
李坤旺、黃玲玉的兒子李政澤也熬夜幫忙畫餅皮。記者周宗禎╱攝影
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李坤旺、黃玲玉夫婦接力畫餅皮，10歲孫女已上手幫忙。記者周宗禎╱攝影
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李坤旺、黃玲玉夫婦畫餅皮。記者周宗禎╱攝影
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潤餅清明節漲價
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