國道一號虎尾交流道 6日封閉北上入口匝道

2019-04-04 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



國道高速公路局將在4月6日零時至隔天7日24時，實施國道1號虎尾交流道北上入口匝道封閉。圖／雲林縣警察局提供 分享 facebook 清明節連續假期從今天開始，雲林縣古坑綠色隧道、劍湖山世界等熱門景點，與台三線、各交流道匝道出入口出現塞車現象，雲林縣警察局今天編排警力加強交通疏導，另提醒，國道高速公路局將在4月6日零時至隔天7日24時，實施國道1號虎尾交流道北上入口匝道封閉。

縣警局交通隊指出，劍湖山遊樂園連假有推出優惠方案，從早開始到現在湧現車潮，斗南警察分局已規劃警力，在周邊重要路加強疏導，以確保道路順暢，警局也在易塞車瓶頸點派員加強維護交通。

雲林縣警察局交通隊指出，古坑綠色隧道、劍湖山遊樂區、北港地區及各交流道匝道口是連假請用路人提早改道或保持耐心，也會編排警力加強維護交通。

而斗六市八德公墓、莿桐鄉第二公墓、林內鄉九芎公墓、斗南鎮新庄、崙仔公墓、古坑鄉麻園、萬善祠、懷恩堂公墓、 虎尾鎮惠來公墓、 西螺鎮大興公墓、臺西鄉菜尾公墓、北港鎮府番公墓，也因為連假出現人潮、車潮，警方也會在假日期間加強疏導。

另，國道一號自6日0點至7日24點止，實施虎尾交流道北上入口匝道封閉，用路人可循縣道145乙→台一線→國道1號西螺交流道或縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道1號西螺交流道等替代道路行駛。