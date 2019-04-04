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南寮農村賞螢登場 結合關仔嶺泡湯這樣玩

2019-04-04 12:47聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

每年四月至五月正逢春夏交替的季節，是螢火蟲大爆發的最佳時機，也是賞螢的最佳時機，台南南寮農村賞螢季活動正式開跑，西拉雅國家風景區還推薦這樣玩，距離南寮10分鐘車程的關子嶺，不僅可以吃到道地的甕仔雞、享受全世界三大的泥漿溫泉、還可品嚐一杯醇厚的東山咖啡外、更可跟火王爺祈求好運降臨。

天色漸暗，漫天飛舞的火金姑便跳起求偶之舞，熠熠螢光一閃一閃亮晶晶，宛如星海般的絕佳美景，讓人不禁讚嘆眼前的視覺饗宴！南竂賞螢活動自4月1日至5月31日止，活動期間每周一至周四每日一梯次；每周五至周日每日三梯次，每日名額限300人。集合地點於南寮社區活動中心（南寮舊學校—175公路5.5公里處），採電話報名預約。

今年南寮農村賞螢季，特別與關子嶺餐飲、旅宿業者推出相關優惠辦法，各業者紛紛摩拳擦掌祭出許多優惠折扣（包含有賞螢優惠套票、消費滿額禮、加碼贈送禮…等）。只要於關子嶺地區合作的餐飲業者消費即可享賞螢體驗優惠價100元（原價每人150元，2歲以下孩童免費）；入住合作的溫泉飯店還可享免費賞螢體驗。

西拉雅國家風景區管理處張隆城處長表示，關子嶺溫泉區至南寮社區活動中心僅需十分鐘的車程，非常推薦前來泡湯住宿的民眾，前往南寮農村參與賞螢體驗，泡湯、吃雞、賞螢讓你的旅遊行程豐富又有趣。螢火蟲的棲息是證明生態環境的指標之一，螢火蟲數量多寡可視生態環境變化的參照。因此遊客能在南寮農村與螢共舞，欣賞螢火蟲閃爍光芒的景致，表示在地的環境保護相當成功！

更多詳細內容，請關注南寮農村文化產業協會官方臉書粉絲專頁。南寮農村賞螢體驗報名專線（06）6822977

台南南寮賞螢季開跑。圖／西拉雅風管處提供
台南南寮賞螢季開跑。圖／西拉雅風管處提供
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台南南寮賞螢季開跑。圖／西拉雅風管處提供
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