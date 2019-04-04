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2年13店響應！ 回社愛心待用餐 發掘邊緣弱勢

2019-04-04 12:45聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

愛心待用餐不只是來吃免費的飯，更重要的是及時發掘社會角落邊緣弱勢。」台南市社團法人回社慈善會與店家合作，提供待用餐給有需要的民眾，已有13間店家加入，志工吳建智智表示，每一家店供應中餐及晚餐各十份，經費由慈善會支付，希望領用待用餐者登祿資料，曾經及時幫助媽媽帶三個孩子流落街頭，以及兒子照顧年邁母親，母子都生病，及時提供善款及轉介其他機構資源協助。

吳建智表示，慈善會長期在沿海偏鄉小校發放獎助學金，因發現社會有很多邊緣弱勢民眾，常有一餐沒一餐，才有「愛心待用餐」的構想，2年前從台南市安南區開始第一家，昨天在金華路清珍鴨肉焿掛牌後，已擴展到13家店加入「愛心待用餐」，每一家店供應中餐與晚餐，店家也會協助過濾，讓愛心資源不被浪費。

吳建智說，提供愛心待用餐除了協助弱勢朋友暫時度過難關外，也希望他們在取餐時，當事人願意登記簡易資料，義工可以會訪視了解他們的困難，有些人若持續都來領餐，或是一次領多份，曾經因此就發現一位單親媽媽帶著三個孩子，因房租到期無處可去，及時伸出援手避免母子流落街頭。

另外，長期照顧問題也逐漸浮現，一名中年男子來領待用餐，原來是他照顧年邁母親，自己也生病了，也沒時間準備三餐，領取待用餐店可以讓他稍喘息，義工發現後，也會協助尋求其他資源幫忙他，吳建智說，重點是讓社會角落的弱勢知道有人可以幫助他們，而不是感到孤立無援，甚至走上絕路。

吳建智指出，從事愛心慈善工作，也會發現有些人成了「愛心依賴戶 」，把自己的境遇「複製貼上」在社群網站轉發後，就會有很多愛心湧入，但慈善會希望培養他們靠自己的力量，灌輸救急不救貧的觀念，自己也要努力，像一位80多歲阿伯堅持做資源回收養活自己，但推車被偷，只要慈善會協助一輛推車；慈善會也成立「愛心小棧」，協助募集義賣品，但自己要走出來，努力自食其力。回社慈善會電話（06）3582311。

台南市回社慈善會成立30年，目前擔任常務理事的吳建智已加入18年，他因年少時家庭經濟不好，出社會創業也歷經被倒帳等波折，但他沒有向命運低頭，經營廣告公司，以比別人勤奮努力，闖出一片天，就想用自己的能力回饋社會， 他說，回社會員已有2700人，但只有雇用一名員工，所有的善款都用在弱勢上。

13家待用餐

台灣鮮魚湯（安南區海佃路一段）、阿俊平價小炒（安南區同安路）、吉村鴨肉飯／軟骨飯（安南區安中路三段）、仁竹素食軒（永康區中山南路）、阿樂自製汕頭意麵（北區大和里大港街）、邁滋味特製早午餐（北區北園街）、余家餃子館（安南區安和路5段）、錦記燒餅舖（安平區文平路）、詠記無刺虱目魚世家（安南區安中路四段）、佳鼎鴨肉庄）安南區本原街三段）、珍鐉海鮮熱炒（海安路一段）、清珍鴨肉焿（金華路四段）、文心圓素蔬食（東區東興路）

台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
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台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
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台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
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台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
台南市回社慈善會結合店家設置愛心代用餐，目前已達到13家。圖／吳建智提供
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