68年歷史雲林斗南派出所 預定今年遷入斗南警察分局

2019-04-04 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗南鎮斗南派出所已有68年歷史，原定遷入已修護為縣定古蹟的舊分局廳舍，但雲縣府文化局與雲林縣警察局等單位多次研議後，認為縣定古蹟不易維護，目前則規劃改遷進斗南警察分局，預計今年7到9月完成搬遷。

現址老舊的斗南派出所，位於斗南火車站前，民國39年興建、41年竣工完成，迄今已有68年歷史，而派出所建築主體結構經年累月早已損壞需要整修，其格局也不符合現今的警舍規格使用。

雲林縣府將斥資約5千萬元整修列為縣定古蹟且規劃為「警察故事館」的舊分局廳舍，原研議將斗南派出所遷入舊分局廳舍，不過考量整修後的縣定古蹟不容易維護，因此放棄斗南所遷移到舊分局廳舍。

斗南分局副分局長詹百平指出，斗南派出所老舊不堪使用，每逢下雨更是多處漏滴水，加上格局已不敷現今警舍規格使用，讓員警擠在狹小空間辦公苦不堪言，經地方向現任縣長張麗善反應，由相關單位研議後，決定在近期內將斗南派出所搬遷至現今的斗南新分局。