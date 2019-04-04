今晚賞螢去！嘉縣圓潭 社口螢火蟲爆大量

2019-04-04 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣文化觀光局昨晚在嘉義竹崎鄉，圓潭自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」活動，縣長翁章梁也開起直播，向網友介紹山城螢火蟲之美，並邀請全台大小朋友一起來「嘉」欣賞成群的「光精靈」慢遊山城。

嘉義縣退休員警、業餘攝影師王輝松表示，除了圓潭生態園區，距離嘉義市區最近的中埔鄉嘉大社口實驗林，近日雨後溫度回暖、螢火蟲大暴發，周二晚他到現場拍照，放眼望去都是螢火蟲，數量多不可數。

昨天活動開場，由「阮劇團」互動小劇場表演揭開序幕，翁章梁由螢火蟲專家吳加雄陪同，前往古道導覽賞螢，接著開直播向網路上朋友介紹嘉義縣的好山好水，也邀請大家來圓潭欣賞螢光群飛的火金姑。

吳加雄指出，根據行政院農業委員會林務局統計顯示，台灣約有56種，台灣最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，嘉義山區就有40幾種，因為自然環境佳，是春夏欣賞螢火蟲最佳景點。

翁章梁說，兒時常在鄉下看螢火蟲飛來飛去，隨著時代變遷，環境遭受危害，平地火金姑越來越少，近期環保意識抬頭，山區又漸漸出現火金姑美麗又神秘身影，歡迎大家來圓潭賞螢。