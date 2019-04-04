親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

今晚賞螢去！嘉縣圓潭 社口螢火蟲爆大量

2019-04-04 12:38聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣文化觀光局昨晚在嘉義竹崎鄉，圓潭自然生態園區舉辦「慢遊嘉義．螢向新世界」活動，縣長翁章梁也開起直播，向網友介紹山城螢火蟲之美，並邀請全台大小朋友一起來「嘉」欣賞成群的「光精靈」慢遊山城。

嘉義縣退休員警、業餘攝影師王輝松表示，除了圓潭生態園區，距離嘉義市區最近的中埔鄉嘉大社口實驗林，近日雨後溫度回暖、螢火蟲大暴發，周二晚他到現場拍照，放眼望去都是螢火蟲，數量多不可數。

昨天活動開場，由「阮劇團」互動小劇場表演揭開序幕，翁章梁由螢火蟲專家吳加雄陪同，前往古道導覽賞螢，接著開直播向網路上朋友介紹嘉義縣的好山好水，也邀請大家來圓潭欣賞螢光群飛的火金姑。

吳加雄指出，根據行政院農業委員會林務局統計顯示，台灣約有56種，台灣最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，嘉義山區就有40幾種，因為自然環境佳，是春夏欣賞螢火蟲最佳景點。

翁章梁說，兒時常在鄉下看螢火蟲飛來飛去，隨著時代變遷，環境遭受危害，平地火金姑越來越少，近期環保意識抬頭，山區又漸漸出現火金姑美麗又神秘身影，歡迎大家來圓潭賞螢。

文觀局表示，除了來「嘉」賞螢之外，嘉義還有許多特色景點，台三明珠梅山、竹崎公園、電影「臥虎藏龍」竹林景致的瑞里綠色隧道，或是走個文青風，到太平老街、龍宮瀑布詩情畫意，抑或是走朝聖心靈之旅，探訪有嘉義敦煌石窟之稱的瑞里燕子崖蝙蝠洞、瑞峰海鼠山1314許諾愛情、奮起湖的鐵道便當傳奇等。

嘉義縣中埔社口螢火蟲近日大爆發。圖／王輝松提供
嘉義縣中埔社口螢火蟲近日大爆發。圖／王輝松提供
分享
嘉義縣中埔社口螢火蟲近日大爆發。圖／王輝松提供
嘉義縣中埔社口螢火蟲近日大爆發。圖／王輝松提供
分享
嘉義縣長翁章梁（右）昨天到嘉義圓潭推銷螢火蟲季觀光。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（右）昨天到嘉義圓潭推銷螢火蟲季觀光。圖／嘉義縣政府提供
分享
嘉義縣長翁章梁（中）、竹崎鄉長曾亮哲（右）、文觀局長許有仁昨天到嘉義圓潭推銷螢火...
嘉義縣長翁章梁（中）、竹崎鄉長曾亮哲（右）、文觀局長許有仁昨天到嘉義圓潭推銷螢火蟲季觀光。圖／嘉義縣政府提供
分享
嘉義縣中埔社口螢火蟲。資料照片／洪年宏提供
嘉義縣中埔社口螢火蟲。資料照片／洪年宏提供
分享

螢火蟲賞螢翁章梁
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

小六腦麻生不服輸 積極向前走

2019-04-03 23:41

模範兒童車禍昏迷 翁章梁探視

2019-04-03 23:40

雲林稻熱病嚴重、荔枝不開花 陳吉仲會勘允補助

2019-04-03 23:12

再挖疑似古物 台南三分子開發促提文資監看計畫

2019-04-03 23:07

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

台南南山公墓要拆遷 社團發起全區保留連署

2019-04-03 18:19

燈柱基座差很大 日本安全美觀嘉義新港要學習

2019-04-03 18:09

暖冬不下雨雲林荔枝果樹不開花 農友盼災損補助

2019-04-03 16:47

新化風坑橋護岸崩塌 南市議員蔡旺詮會勘要求速築護堤

2019-04-03 15:47

照顧偏鄉失智長輩 雲林台大醫院大埤設置社區服務據點

2019-04-03 14:38

日夜溫差大、濕度高 雲林北港、元長出現嚴重稻熱病

2019-04-03 14:28

腦麻孩子對生命積極向前 獲選模範兒童

2019-04-03 14:26

台南新化衛生所 可望今年成市定歷史建築

2019-04-03 14:25

守護麻豆文旦！消防局：掃墓提防雜草火警

2019-04-03 12:54

因應清明假期 後壁菁寮排水新嘉橋提前通車

2019-04-03 11:48

高速雲豹客輪布澎航線試營運結束 今起恢復原票價

2019-04-03 10:52

防空汙 嘉義縣環保局請媽祖坐鎮

2019-04-03 10:18

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

持續為小怡加油！翁章梁低調探視車禍昏迷女童

2019-04-03 09:23

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

影／傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

2019-04-03 16:12

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

高市施政滿意度調查 光榮感76%、市長滿意度61.3%

2019-04-03 15:54

影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38

基隆童話藝術節恐龍、大鯨魚搶先曝光 高11米空拍美

2019-04-03 15:11

紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39

彰化縣長王惠美上任百日 綠營批史上最慘負政績

2019-04-03 16:03

燈柱基座差很大 日本安全美觀嘉義新港要學習

2019-04-03 18:09

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

新北中原溝染紫 環保局查獲兩業者趁雨排汙

2019-04-03 17:45

就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

全國第一處文化景觀眷村民宿 左營建業新村掛牌營運

2019-04-03 14:57

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

影／培養金牌國手 屏東縣府潮州新建國際賽事溜冰場

2019-04-03 17:43

火金姑大爆發 那瑪夏賞螢步道4月開放

2019-04-03 21:49

福利太好！桃園育兒津貼抽查 竟有2成幽靈人口

2019-04-03 20:04

蘇貞昌、侯友宜又同台 為解五股塞車問題

2019-04-03 18:21

白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09

剪綵典禮旁中原溝放廢水「變紫」 新北副市長好尷尬

2019-04-03 14:05

拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41

別管春吶出走 恆春半島將發展會展觀光

2019-04-03 16:43

潮！新竹文化創意園區 貨櫃市集來了

2019-04-03 18:02

羅東博愛醫院創辦人許文政今晨辭世 享壽95歲

2019-04-03 15:08

強調台南捷運不是錢坑 市府將辦7場分區說明會

2019-04-03 16:32

基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48

有圖不一定有真相！雲林萡子寮打造「凹雕」創作

2019-04-03 15:30

溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08

解決屏東沉痾 縣府爭取31億經費補助

2019-04-03 16:54

莫拉克風災後停駛近十年 桃源往梅山口客運恢復行駛

2019-04-04 07:10

台南南山公墓要拆遷 社團發起全區保留連署

2019-04-03 18:19

創新高 白沙屯媽祖進香報名人數逼近5萬

2019-04-03 14:43

蘇、侯合作解塞 五股新匝道拚5年完成

2019-04-03 23:36

「2019城南有意思」活動開跑 牯嶺街封街管制

2019-04-04 03:51

地方盼金門縣府革新、健全財政

2019-04-03 23:31

就職百日 盧秀燕：整治空氣是最難課題

2019-04-03 18:43

中華白海豚魂斷金門海灘 一度懷疑是海漂豬引虛驚

2019-04-03 16:03

注意！大甲媽起駕遶境 龍井大肚8日15日交通管制

2019-04-03 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top