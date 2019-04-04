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民進黨立委初選民調22日登場 葉宜津包潤餅搏感情

2019-04-04 12:35聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

民進黨立委葉宜津今天在台南白河永安宮廟埕前舉辦包潤餅與民同心的感恩活動，葉宜津說，她是白河媳婦，因為自己也很喜歡吃潤餅，所以趁著清明節前，舉辦這項包潤餅、發送潤餅活動，同時貼近基層，聽取最近民意。葉宜津參選台南第一選區立委民進黨初選，希望順利尋求7連任。

葉宜津一到活動現場先到永安宮上香，向天上聖母祈求護佑，讓大家都能平安順遂、諸事如意。葉宜津說，她是白河趙家媳婦，自己也很喜歡吃潤餅，這回趁著清明節安排包潤餅活動，與大家一起過清明。隨後也在現場小露一手，和現場志工包起潤餅，三兩下就包好一捲潤餅，展現廚藝真功夫。

活動現場主持人特別跟民眾介紹包潤餅傳統時說，潤餅是清明節最應景的食物，後代子孫在清明時節，停止進用熱食，改吃潤餅寒食，表達追思祖先；由於潤餅內餡有豆干、紅蘿蔔絲、豆芽菜、高麗葉、蛋皮、肉燥、花生粉、糖粉等，口味多變卻又相融順口，因而成為清明時節的應景美食。

台南第一選區立委民進黨有4人登記，民進黨將在4月22日開始辦理民調，葉宜津說，聽到不少基層民眾還是不熟悉黨內初選民調程序，特別趁此機會向支持者作一番說明，還趁著發送潤餅時，與支持者一起練習如何答覆民調電話，希望接到黨內初選民調電話時能夠精確說出支持意向。

民進黨立委葉宜津是白河媳婦，今天回到白河露一手與志工一起包潤餅。圖／葉宜津提供
民進黨立委葉宜津是白河媳婦，今天回到白河露一手與志工一起包潤餅。圖／葉宜津提供
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