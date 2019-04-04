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清明連假爆車潮 南警每天動員600名警力疏導

2019-04-04 12:34聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

清明連假今天展開，台南市主要公墓及風景區已逐漸湧現人潮，台南市警局估計有30處主要公墓及納骨塔周邊交通壅塞，還有九大風景區也會爆車潮，將實施交管措施，每天動員約600名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢。

台南市警局連假期間將針對轄區各主要幹道及九大風景區（赤崁樓、孔廟、安平古堡、海安路商圈、七股鹽山、奇美博物館、虎頭埤、梅嶺、關仔嶺）與主要墓園，配合各道路主管機關規劃之交通管制措施及大眾運輸工具編排警力疏導管制，除由轄區分局持續管控疏處外，也會運用廣播電臺宣導，即時上線播報最新路況。

台南市警察局交通警察大隊也會持續與交通局交控中心聯繫，利用CMS協助宣導供用路人參考，同時在交通大隊勤務指揮中心電視牆，隨時監看路況系統，觀測轄內車流狀況，持續掌握路況，也呼籲遊客和民眾多利用替代道路與接駁車，避免壅塞。

台南市警局也預估，清明節連續假期交通流量預估，從在今天及明天上午5時至下午5時將是掃墓高峰，其中又以4月5日清明節當天車流量最大，將採交管及替代與接駁等措施因應，在「南山公墓」及「崇孝塔」周邊道路明天進行交通管制；另南化區懷恩堂及思親堂、六甲區、新營福園、歸仁區納骨塔納骨塔都有免費接駁車，請多利用。

清明連假，台南市主要公墓及風景區進出的重要路口，都可看到員警協助疏導交通。記者吳...
清明連假，台南市主要公墓及風景區進出的重要路口，都可看到員警協助疏導交通。記者吳淑玲／攝影
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警察清明節連假
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