親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融續扛五棒任DH 戰樂天拚連5場敲安

韓國瑜為何延後吳韓會？學者：要吳先搞定朱王再徵召

連假推薦台南精選遊程 還有兒童優惠

2019-04-04 12:21聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

兒童節連假想好要去哪裡玩嗎？台南市觀光旅遊局為遊客精選多條適合閤家共遊的路線，可以採草莓、採梅子，還有賞花燈、住帳棚，最重要的是還有兒童優惠。

【莓開顏笑童遊趣】　　

草莓紅了！善化地區草莓進入盛產期，栽培規模小而美，遠近馳名。善化區公所舉辦善化草莓季產業活動，八折好康等您來！包含當地小新營一帶以及附近的南科等5家草莓園為期一個月，入園觀光採果可享8折優惠(至4/8)，歡迎大小朋友一起享受草苺採果樂趣。　　

葫蘆埤自然公園舉辦「2019自然公園童趣節」活動(4/4~4/5)，除了有磨石溜滑梯、趣味桌遊、氣球魔術秀、說故事時間等，還有闖關遊戲送好禮，歡迎親子同樂。

【踏青大口森呼吸】

台南擁有許多自然風景，每一幕美景映入眼簾令人心曠神怡，來一趟內行人必去的世外桃源大口森呼吸吧！靠近虎頭埤的新化林場是距離台南市區最近的後山樂園，有著「阿凡達秘境」美譽。林道四通八達清靜幽深，園區內具有原始生態風貌，除了規劃林蔭步道供遊客健行，也種植了不少香草植物，密佈相思樹及苦楝的「相楝（相戀）步道」以及充滿美麗蝴蝶倩影的「賞蝶步道」等您來踏訪。這裡也是台南賞螢去處之一，雖然火金姑們尚未大量現身，還是很值得踏青！　　

梅嶺風景區有伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道等4條主要步道，沿途都種有梅樹，適合全家大小共同漫步，登上古道還可賞雲海、遠眺曾文水庫風光。除了健行外，目前也是採梅季節，更加不能錯過暖心又暖胃的梅子雞料理。民眾也可規劃順遊周邊景點，包括走馬瀨農場、虎頭埤風景區、江家古厝、玄空法寺及永興吊橋等景點，享受台南山水風情。梅嶺亦為南台灣最佳賞螢地點之一，預計4月中下旬將有賞螢季的活動，春夏交接季節前來可見到滿山遍野的螢火蟲，一閃一閃在黑夜中有如繁星，美不勝收！

【泡暖湯吃美食喝咖啡】　　

走訪一趟關子嶺，漫步悠遊於溫泉老街，一邊感受山區清幽氣息及踏尋濃濃懷舊歷史氛圍等景點後，再以香氣四溢的桶仔雞、品嚐在地山產美食饗宴消弭一身疲憊，「名湯+美景+美食」一次滿足，還可順遊175東山咖啡大道，品嚐香醇美味的東山咖啡，非常適合旅客在春暖花開的季節到此一遊。此外，關子嶺有新亮點囉！觀旅局為延續燈節氣氛，將於2019台灣燈會展出的2座台南關子嶺主題花燈移回關子嶺寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場，每日下午6點亮燈，透過花燈光影藝術的雕塑呈現關子嶺的信仰、特色景點、在地美食與全台唯一的泥漿溫泉，讓關子嶺夜間更亮眼。而白河南寮社區也是賞螢勝地之一，平緩的賞螢環境每年都吸引許多人參加，今年的活動更將結合周邊旅宿餐廳辦理，目前螢火蟲已陸續現身，敬請期待。

【經典小鎮深度體驗遊】　　

台南後壁、鹽水列台灣30大經典小鎮，都是同時富有豐富的人文故事及漫遊體驗遊程的景區。台南鹽水曾為台灣嘉南地區最重要農產集散地，早年商賈雲集的鼎盛時期，為此地留下許多精緻的建築。像是知名的木結構八角樓，以及許多華麗的巴洛克式樓房。清幽的小巷、如畫蜿蜒的古橋流水及典雅的廟宇，更讓此地成為當年漢詩社最盛城鎮之一。觀旅局在鹽水假日期間推出免費的米其林三星散步之旅-鹽水月津港漫遊，提供民眾預約導覽，非常適合喜愛懷舊、探索的旅客造訪；而後壁區是台灣冠軍米的故鄉，近年來以農作體驗及漫遊老街作為當地深度旅遊特色，讓大小朋友體驗插秧樂及順天知命的精神，加上土溝農村美術館的水牛精神，營造許多在地藝術創作。台南小鎮也擁有多元的觀光魅力，觀旅局邀請大家來體驗深度遊！

【濱海消暑好趣淘】　　

「雙春-愛莊園」位於台南濱海線北門區最北端，白色的木麻黃枯木與水面交織而成的倒影，猶如走進愛麗絲夢遊仙境的森林，也可在看得見滿天星空的白色帳棚裡住上一晚，體驗豐富的自然風光。　　

最近七股也是越來越熱鬧，除了原本的七股鹽山及鹽博物館，全新落成的七股遊客中心，外觀走純白水泥風格的設計，獨特的線條，很快就成了台南IG上熱門的打卡景點，搭配另一個IG熱門景點－國聖燈塔，一片荒漠的沙洲景觀在台灣實在難得一見，絕對讓您美照滿滿收穫。

【兒童好康優惠報】

台南各大觀光景點也推出精彩的兒童連假限定優惠方案：

(一)雙春濱海遊憩區：最新設施兒童滑水道開放囉，兒童節(4/4)當天12歲以下兒童免費入園。

(二)烏山頭水庫風景區：備受期待的親水公園將在4月4日起全面開放，並有連假好康大優惠(4/4-4/7)12歲以下免費入園。另提供購買門票滿250元贈送太陽能觀光遊艇船票一張的優惠，每日限量50張，送完為止。

(三)大坑休閒農場：鼓舞、鼓團、氣球互動等春日假期街頭表演藝術進駐(4/4-4/7)，還有只送不賣現場打卡好禮！

(四)走馬瀨農場：推出「童遊走馬瀨」主題系列活動(4/4-4/7)，12歲以下兒童免費入場，另有超划算一泊二食住宿優惠專案及異國秀場、星光童樂會、免費觀星導覽等多樣豐富趣味活動。

(五)南瀛天文館：擁有全台灣平地最大望遠鏡的南瀛天文館，在兒童節連假期間準備「太空童樂會」一系列精采好玩活動以及門票優惠(4/4-4/7)，凡12歲以下兒童可享有天文展示館及星象劇場免費參觀。

(六)樹谷生活科學館：推出兒童節系列活動-「樹谷玩很大 KIDS樂翻天」(4/4~4/7)，連假四天期間12歲以下兒童憑證免費入館，各式考古、海洋、繩索挑戰等眾多新奇體驗讓大人小孩都滿足。

(七)江南渡假村：兒童連假優惠(4/4~4/14)12歲以下兒童免費入園，陪「童」者皆享兒童票入園優惠，歡迎大小朋友蒞臨。

(八)台糖新營鐵道文化園區：普天童慶-免費搭乘新營戀戀五分車及參觀糖福印刷創意館活動(4/4~4/7)，來場懷舊產業文化之旅吧！

(九)七股鹽山：兒童節期間限定好康優惠(4/4~4/7)DIY消費滿佰送貓頭鷹磁鐵，彩繪小企鵝時鐘買一送一。　

還有更多台南旅遊景點及交通相關資訊，請上台南旅遊網(http://www.twtainan.net/)及台南旅遊粉絲團(https://www.facebook.com/traveltainan)查詢。

台南後壁的稻田讓遊客心曠神怡。圖／觀光旅遊局提供
台南後壁的稻田讓遊客心曠神怡。圖／觀光旅遊局提供
分享
台南雙春星空帳棚，適合一家大小。圖／觀光旅遊局提供
台南雙春星空帳棚，適合一家大小。圖／觀光旅遊局提供
分享
帶著孩子一起台南關子嶺玩泥浴。圖／觀光旅遊局提供
帶著孩子一起台南關子嶺玩泥浴。圖／觀光旅遊局提供
分享

連假草莓賞螢
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

小六腦麻生不服輸 積極向前走

2019-04-03 23:41

模範兒童車禍昏迷 翁章梁探視

2019-04-03 23:40

雲林稻熱病嚴重、荔枝不開花 陳吉仲會勘允補助

2019-04-03 23:12

再挖疑似古物 台南三分子開發促提文資監看計畫

2019-04-03 23:07

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

台南南山公墓要拆遷 社團發起全區保留連署

2019-04-03 18:19

燈柱基座差很大 日本安全美觀嘉義新港要學習

2019-04-03 18:09

暖冬不下雨雲林荔枝果樹不開花 農友盼災損補助

2019-04-03 16:47

新化風坑橋護岸崩塌 南市議員蔡旺詮會勘要求速築護堤

2019-04-03 15:47

照顧偏鄉失智長輩 雲林台大醫院大埤設置社區服務據點

2019-04-03 14:38

日夜溫差大、濕度高 雲林北港、元長出現嚴重稻熱病

2019-04-03 14:28

腦麻孩子對生命積極向前 獲選模範兒童

2019-04-03 14:26

台南新化衛生所 可望今年成市定歷史建築

2019-04-03 14:25

守護麻豆文旦！消防局：掃墓提防雜草火警

2019-04-03 12:54

因應清明假期 後壁菁寮排水新嘉橋提前通車

2019-04-03 11:48

高速雲豹客輪布澎航線試營運結束 今起恢復原票價

2019-04-03 10:52

防空汙 嘉義縣環保局請媽祖坐鎮

2019-04-03 10:18

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

持續為小怡加油！翁章梁低調探視車禍昏迷女童

2019-04-03 09:23

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

高嘉瑜臉書發「生病文」 卻意外暴露出「年紀」

2019-04-03 12:46

影／傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

2019-04-03 16:12

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

高市施政滿意度調查 光榮感76%、市長滿意度61.3%

2019-04-03 15:54

影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38

台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53

基隆童話藝術節恐龍、大鯨魚搶先曝光 高11米空拍美

2019-04-03 15:11

紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39

彰化縣長王惠美上任百日 綠營批史上最慘負政績

2019-04-03 16:03

燈柱基座差很大 日本安全美觀嘉義新港要學習

2019-04-03 18:09

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03

新北中原溝染紫 環保局查獲兩業者趁雨排汙

2019-04-03 17:45

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

全國第一處文化景觀眷村民宿 左營建業新村掛牌營運

2019-04-03 14:57

影／培養金牌國手 屏東縣府潮州新建國際賽事溜冰場

2019-04-03 17:43

竹山開辦幸福巴士 周末傍晚補客運班次不足

2019-04-03 13:45

福利太好！桃園育兒津貼抽查 竟有2成幽靈人口

2019-04-03 20:04

火金姑大爆發 那瑪夏賞螢步道4月開放

2019-04-03 21:49

蘇貞昌、侯友宜又同台 為解五股塞車問題

2019-04-03 18:21

剪綵典禮旁中原溝放廢水「變紫」 新北副市長好尷尬

2019-04-03 14:05

拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41

羅東博愛醫院創辦人許文政今晨辭世 享壽95歲

2019-04-03 15:08

別管春吶出走 恆春半島將發展會展觀光

2019-04-03 16:43

白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09

強調台南捷運不是錢坑 市府將辦7場分區說明會

2019-04-03 16:32

潮！新竹文化創意園區 貨櫃市集來了

2019-04-03 18:02

韓國瑜等藍綠縣市長參觀花博 盧秀燕將陪

2019-04-03 13:48

溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08

不在保存範圍？ 樂生療養院舊大門傳遭拆

2019-04-03 13:03

基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48

解決屏東沉痾 縣府爭取31億經費補助

2019-04-03 16:54

莫拉克風災後停駛近十年 桃源往梅山口客運恢復行駛

2019-04-04 07:10

有圖不一定有真相！雲林萡子寮打造「凹雕」創作

2019-04-03 15:30

台南南山公墓要拆遷 社團發起全區保留連署

2019-04-03 18:19

台鐵屏東站兒童節辦展 小朋友爭開迷你版「藍皮火車」

2019-04-03 13:43

創新高 白沙屯媽祖進香報名人數逼近5萬

2019-04-03 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top