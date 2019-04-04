連假推薦台南精選遊程 還有兒童優惠

2019-04-04 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



兒童節連假想好要去哪裡玩嗎？台南市觀光旅遊局為遊客精選多條適合閤家共遊的路線，可以採草莓、採梅子，還有賞花燈、住帳棚，最重要的是還有兒童優惠。

【莓開顏笑童遊趣】

草莓紅了！善化地區草莓進入盛產期，栽培規模小而美，遠近馳名。善化區公所舉辦善化草莓季產業活動，八折好康等您來！包含當地小新營一帶以及附近的南科等5家草莓園為期一個月，入園觀光採果可享8折優惠(至4/8)，歡迎大小朋友一起享受草苺採果樂趣。

葫蘆埤自然公園舉辦「2019自然公園童趣節」活動(4/4~4/5)，除了有磨石溜滑梯、趣味桌遊、氣球魔術秀、說故事時間等，還有闖關遊戲送好禮，歡迎親子同樂。

【踏青大口森呼吸】

台南擁有許多自然風景，每一幕美景映入眼簾令人心曠神怡，來一趟內行人必去的世外桃源大口森呼吸吧！靠近虎頭埤的新化林場是距離台南市區最近的後山樂園，有著「阿凡達秘境」美譽。林道四通八達清靜幽深，園區內具有原始生態風貌，除了規劃林蔭步道供遊客健行，也種植了不少香草植物，密佈相思樹及苦楝的「相楝（相戀）步道」以及充滿美麗蝴蝶倩影的「賞蝶步道」等您來踏訪。這裡也是台南賞螢去處之一，雖然火金姑們尚未大量現身，還是很值得踏青！

梅嶺風景區有伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道等4條主要步道，沿途都種有梅樹，適合全家大小共同漫步，登上古道還可賞雲海、遠眺曾文水庫風光。除了健行外，目前也是採梅季節，更加不能錯過暖心又暖胃的梅子雞料理。民眾也可規劃順遊周邊景點，包括走馬瀨農場、虎頭埤風景區、江家古厝、玄空法寺及永興吊橋等景點，享受台南山水風情。梅嶺亦為南台灣最佳賞螢地點之一，預計4月中下旬將有賞螢季的活動，春夏交接季節前來可見到滿山遍野的螢火蟲，一閃一閃在黑夜中有如繁星，美不勝收！

【泡暖湯吃美食喝咖啡】

走訪一趟關子嶺，漫步悠遊於溫泉老街，一邊感受山區清幽氣息及踏尋濃濃懷舊歷史氛圍等景點後，再以香氣四溢的桶仔雞、品嚐在地山產美食饗宴消弭一身疲憊，「名湯+美景+美食」一次滿足，還可順遊175東山咖啡大道，品嚐香醇美味的東山咖啡，非常適合旅客在春暖花開的季節到此一遊。此外，關子嶺有新亮點囉！觀旅局為延續燈節氣氛，將於2019台灣燈會展出的2座台南關子嶺主題花燈移回關子嶺寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場，每日下午6點亮燈，透過花燈光影藝術的雕塑呈現關子嶺的信仰、特色景點、在地美食與全台唯一的泥漿溫泉，讓關子嶺夜間更亮眼。而白河南寮社區也是賞螢勝地之一，平緩的賞螢環境每年都吸引許多人參加，今年的活動更將結合周邊旅宿餐廳辦理，目前螢火蟲已陸續現身，敬請期待。

【經典小鎮深度體驗遊】

台南後壁、鹽水列台灣30大經典小鎮，都是同時富有豐富的人文故事及漫遊體驗遊程的景區。台南鹽水曾為台灣嘉南地區最重要農產集散地，早年商賈雲集的鼎盛時期，為此地留下許多精緻的建築。像是知名的木結構八角樓，以及許多華麗的巴洛克式樓房。清幽的小巷、如畫蜿蜒的古橋流水及典雅的廟宇，更讓此地成為當年漢詩社最盛城鎮之一。觀旅局在鹽水假日期間推出免費的米其林三星散步之旅-鹽水月津港漫遊，提供民眾預約導覽，非常適合喜愛懷舊、探索的旅客造訪；而後壁區是台灣冠軍米的故鄉，近年來以農作體驗及漫遊老街作為當地深度旅遊特色，讓大小朋友體驗插秧樂及順天知命的精神，加上土溝農村美術館的水牛精神，營造許多在地藝術創作。台南小鎮也擁有多元的觀光魅力，觀旅局邀請大家來體驗深度遊！

【濱海消暑好趣淘】

「雙春-愛莊園」位於台南濱海線北門區最北端，白色的木麻黃枯木與水面交織而成的倒影，猶如走進愛麗絲夢遊仙境的森林，也可在看得見滿天星空的白色帳棚裡住上一晚，體驗豐富的自然風光。

最近七股也是越來越熱鬧，除了原本的七股鹽山及鹽博物館，全新落成的七股遊客中心，外觀走純白水泥風格的設計，獨特的線條，很快就成了台南IG上熱門的打卡景點，搭配另一個IG熱門景點－國聖燈塔，一片荒漠的沙洲景觀在台灣實在難得一見，絕對讓您美照滿滿收穫。

【兒童好康優惠報】

台南各大觀光景點也推出精彩的兒童連假限定優惠方案：

(一)雙春濱海遊憩區：最新設施兒童滑水道開放囉，兒童節(4/4)當天12歲以下兒童免費入園。

(二)烏山頭水庫風景區：備受期待的親水公園將在4月4日起全面開放，並有連假好康大優惠(4/4-4/7)12歲以下免費入園。另提供購買門票滿250元贈送太陽能觀光遊艇船票一張的優惠，每日限量50張，送完為止。

(三)大坑休閒農場：鼓舞、鼓團、氣球互動等春日假期街頭表演藝術進駐(4/4-4/7)，還有只送不賣現場打卡好禮！

(四)走馬瀨農場：推出「童遊走馬瀨」主題系列活動(4/4-4/7)，12歲以下兒童免費入場，另有超划算一泊二食住宿優惠專案及異國秀場、星光童樂會、免費觀星導覽等多樣豐富趣味活動。

(五)南瀛天文館：擁有全台灣平地最大望遠鏡的南瀛天文館，在兒童節連假期間準備「太空童樂會」一系列精采好玩活動以及門票優惠(4/4-4/7)，凡12歲以下兒童可享有天文展示館及星象劇場免費參觀。

(六)樹谷生活科學館：推出兒童節系列活動-「樹谷玩很大 KIDS樂翻天」(4/4~4/7)，連假四天期間12歲以下兒童憑證免費入館，各式考古、海洋、繩索挑戰等眾多新奇體驗讓大人小孩都滿足。

(七)江南渡假村：兒童連假優惠(4/4~4/14)12歲以下兒童免費入園，陪「童」者皆享兒童票入園優惠，歡迎大小朋友蒞臨。

(八)台糖新營鐵道文化園區：普天童慶-免費搭乘新營戀戀五分車及參觀糖福印刷創意館活動(4/4~4/7)，來場懷舊產業文化之旅吧！

(九)七股鹽山：兒童節期間限定好康優惠(4/4~4/7)DIY消費滿佰送貓頭鷹磁鐵，彩繪小企鵝時鐘買一送一。