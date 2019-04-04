清明連假掃墓車流量大 南警交管請民眾多利用接駁公車

2019-04-04 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



清明節連續假期今天起4天，南區南山公墓陸續出現掃墓祭祖民眾，但因不少民眾提早於3月30日、31日上周六及周日掃墓，今天上午掃墓民眾較少，台南市警察局交通大隊預估，明天清明節當天車流量最大，員警將採交管及替代與接駁等措施因應，大隊長翁誌宏今天呼籲民眾多利用掃墓專車及搭乘大眾運輸工具。

每年清明掃墓人潮、車潮湧入，造成南市30處主要公墓及納骨塔周邊交通壅塞，警方規劃30處墓區、九大風景區交管措施，每天動員約600名警力維持掃墓及風景區主要道路交通順暢。

交通管制地區: 「南山公墓」5日上午7點起至下午4點，新都路與大成路口、大成路一段61巷與新都路口、新都路145巷口、西門路與新都路口，禁止三輪以上車輛進入。

「崇孝塔」也進行交管，5日上午7點起至下午4點，管制路段南區健康路133巷口至崇孝塔及竹溪街路口前道路。地點竹溪街136號、健康路一段133巷125號、體育路43巷28號。禁止三輪以上車輛進入。

免費接駁車輛如下：南區南山公墓：5日上午8點至下午4點，南化區懷恩堂及思親堂：5日上午7點30分至中午12點。六甲區納骨塔：4日、5日上午8點至下午4點。歸仁區納骨塔4日上午9點至下午2點。新營福園5日上午8點至下午4點。