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今天兒童節 蔡英文與兒童PK投石車結果…

2019-04-04 11:56聯合報 記者姜宜菁魯永明╱即時報導

總統蔡英文今天南下訪察嘉義地區農作物，順道到故宮南院，除了與參加「霹靂車DIY」課程的家長及小朋友相見歡，也即興來場「投石車」PK賽，蔡英文首次玩投石車就上手，百發百中。蔡英文表示，歡迎大家趁著連續假期到故宮南院欣賞展覽。

適逢兒童節，蔡英文準備南院吉祥物「哈奴曼」玩偶及「國寶轉心筆」贈予小朋友當兒童節禮物。蔡英文一時興起與兒童PK投石車，蔡英文先與立委陳明文暖場，「團結力量大」，蔡英文一發擊中，陳明文僅擦邊球，第二場由蔡英文與2名兒童PK，大家百發百中，人人都是神射手。

今天兒童節，總統蔡英文（右二）到故宮南院與兒童同樂。記者魯永明／攝影
今天兒童節，總統蔡英文（右二）到故宮南院與兒童同樂。記者魯永明／攝影
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今天兒童節，總統蔡英文（右二）到故宮南院與兒童同樂。記者魯永明／攝影
今天兒童節，總統蔡英文（右二）到故宮南院與兒童同樂。記者魯永明／攝影
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蔡英文故宮南院陳明文
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