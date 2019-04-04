今天兒童節 蔡英文與兒童PK投石車結果…

總統蔡英文今天南下訪察嘉義地區農作物，順道到故宮南院，除了與參加「霹靂車DIY」課程的家長及小朋友相見歡，也即興來場「投石車」PK賽，蔡英文首次玩投石車就上手，百發百中。蔡英文表示，歡迎大家趁著連續假期到故宮南院欣賞展覽。