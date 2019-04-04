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疏導嘉義最大公墓區清明掃墓車潮警方交通管制

2019-04-04 10:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義最大公墓區水上鄉牛稠埔，因出入嘉138線道未拓寬，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天清明連假開始又出現車輛大排長龍，嘉縣警方除提前在3月30、31日規劃警力疏導車流，今明兩天加強周邊路段交通疏導及管制，以維持行車順暢。

為避免台82線嘉義交流道及165線因前往掃墓車潮致生壅塞，交通部公路總局第五區養護工程處規劃在今明兩天掃墓高峰，導引台82線東行掃墓車流，提前在中和交流道下匝道，續行165線前往墓區，請前往掃墓車輛依指示通行。

前往嘉雲寶塔車輛，於下台82線嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，以避免車流交織影響165線交通順暢。

警方今明兩天派員警維持牛稠埔公墓區鄰近一帶路口淨空，管制交叉路口、臨時停車及並排停車；慈雲寶塔及嘉雲寶塔前道路今明兩天改單行道，請掃墓及駛離墓區車輛，依現場執勤人員指示牌通行，避免影響車輛通行，請掃墓民眾遵守交通規則及管制措施。

位在水上鄉嘉義火葬場及殯儀館由嘉市府經管，土地卻在嘉縣境，出入道路狹窄壅塞，鄰近又有公墓及民間經營的寶塔，過去縣府一再陳情中央改善交通，未獲重視，前縣長張花冠以激動語氣，建請中央相關部會首長實地走一趟，感受人民之苦，獲前行政院長賴清德重視，補助拓寬嘉138線道路。

縣府建設處說，行政院同意將嘉138線從去年起分二段徵收拓寬，將3至8公尺不等狹窄路面，拓寬為15公尺快慢車道，優先動工忠和國小至嘉雲寶塔1公里多路段 ，總預算1億零200萬元，縣府負擔13%，行政院87%，最後一段嘉雲寶塔到慈雲寶塔之間路段，總預算2億2000多萬元，行政院全額負擔。

嘉義最大公墓區水上鄉牛稠埔，因出入嘉138線道未拓寬，每年清明節出現嚴重交通阻塞...
嘉義最大公墓區水上鄉牛稠埔，因出入嘉138線道未拓寬，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天清明連假開始又出現車輛大排長龍，嘉縣警方今明兩天加強周邊路段交通疏導及管制，以維持行車順暢。 圖／警方提供
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嘉義最大公墓區水上鄉牛稠埔，因出入嘉138線道未拓寬，每年清明節出現嚴重交通阻塞...
嘉義最大公墓區水上鄉牛稠埔，因出入嘉138線道未拓寬，每年清明節出現嚴重交通阻塞，成為民眾掃墓惡夢，今天清明連假開始又出現車輛大排長龍，嘉縣警方今明兩天加強周邊路段交通疏導及管制，以維持行車順暢。 圖／警方提供
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