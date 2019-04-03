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蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17聯合報 記者卜敏正╱即時報導

總統蔡英文明將到嘉義縣，視察水稻稻熱病、參訪鳳梨產銷班，但相關行程公布後，地方議員發現僅通知民進黨籍縣長、立委、綠營議員，藍營及無黨籍議員都未受邀，引發部分議員質疑，蔡英文是當「中華民國總統」，還是只當「民進黨總統」，一樣是地方議員「大細漢差這麼多？」

嘉義縣新聞行銷處長賴明宏表示，該行程是嘉義縣黨部通知，因為行程涉及縣府公務行程才代發，歡迎所有關心行程內容的議員共同參與。

總統蔡英文明天將到嘉義縣視察，上午到水上鄉視察水稻稻熱病、參訪故宮南院、義竹修緣禪寺，下午到民雄打貓鳳梨生產合作社與鳳梨農座談，並訪中埔絲瓜農，參訪行程由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘，及部分綠營議員、各鄉鎮長陪同，相關行程今天公開後，引發質疑「視察稻熱病還分藍綠？為何不通知所有議員？」

國民黨籍縣議員王啟澧說，這次稻熱病他也曾向縣府陳情，稻熱病不會只選民進黨發病，身為中華民國總統勘查稻熱病災情，應該不分藍綠，就算總統府沒通知，縣府也應該告知該區議員，是否參加由議員決定，不要只當民進黨的總統；縣議員李國勝則笑著說「不奇怪，民進黨勘災有分顏色的啦！」

「我明天一定要去現場向總統反映！」無黨籍議員賴瓊如說，這次稻熱病對地方農民影響很大，總統願意下鄉代表重視地方農業，藍綠、無黨籍議員的聲音，相信總統都會重視，但行程相關通知都只通知綠營議員，她實在無法接受，明天一定會到場向總統表達，希望總統勘災不要分藍綠。

總統蔡英文明天將到嘉義縣，視察水稻稻熱病，引發部分議員質疑「勘災分顏色？」圖／本...
總統蔡英文明天將到嘉義縣，視察水稻稻熱病，引發部分議員質疑「勘災分顏色？」圖／本報資料照片
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