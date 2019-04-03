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影／100個孩童當老闆 嘉義好感生活節開跑

2019-04-03 19:07聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義好感生活節今天上午11點在嘉義文化創意園區展開，這次首創招募12歲以下學童為主的「小老闆市集」，有100個孩童將登場擺攤當老闆，視覺設計師王馬格的6歲女兒參與這次活動，販賣自製的卡片、畫上各種插圖的毛巾和手帕等等，王說，女兒平時就喜歡玩扮家家酒，希望她從這次活動學會與人互動，還有買賣的金錢觀念。

嘉義文化創意園區執行長孫育晴說，這次請小朋友來當老闆擺攤，可以擺出他們想要賣的各種東西，可能是手作卡片、玩具和畫作等等，連唱歌也可以，攤位也自己設計，讓孩子在兒童節，盡情發揮自己的創意。

王馬格的女兒也受孫育晴的邀請，擔任這次活動的主視覺設計，王說，他們平時都有在畫畫，但孩子很難拼湊出完整的設計概念，她就跟女兒說「

這次是兒童節，我們要去擺攤位，會有很多動物來逛街」把這主題跟他講之後，就畫出這次色彩繽紛且切合「親子」主題的設計。

除了有小老闆市集外，也舉辦「春日野餐」邀請民眾在園區大草原輕鬆野餐，民眾也可買進駐生活節的「倫の木工坊」販賣木製餐具組、「赤名咖啡」香腸黃金可頌和園區的特製野餐墊等。

現場也會有來自嘉義兒童唱跳團隊「蓁蓁姐姐工作坊」及魔術團隊「伊登創意」，陪伴孩子舉行難得一見的「小丑表演遊行」。嘉義生活節今起開始到14日舉行，詳細活動資訊請洽嘉義文化創意產業園區，電話：（05）2160500。

視覺設計師王馬格和她6歲女兒這次參與活動意象設計。記者李承穎／攝影
視覺設計師王馬格和她6歲女兒這次參與活動意象設計。記者李承穎／攝影
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視覺設計師王馬格和她6歲女兒這次參與活動意象設計。記者李承穎／攝影
視覺設計師王馬格和她6歲女兒這次參與活動意象設計。記者李承穎／攝影
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視覺設計師王馬格和她6歲女兒這次參與活動意象設計，女兒也擺攤當起小老闆。記者李承...
視覺設計師王馬格和她6歲女兒這次參與活動意象設計，女兒也擺攤當起小老闆。記者李承穎／攝影
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