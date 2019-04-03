貫徹水通路平 雲縣啟動志工聯盟清溝總動員

2019-04-03 19:10 中央社 雲林縣3日電



雲林縣政府推動貫徹「水通路平」的基本民生需求，縣長張麗善今天帶領20鄉鎮市長，宣示啟動路平志工聯盟計畫及清溝總動員工作平台，落實道路坑洞填補及水溝清疏。

張麗善在去年11月24日地方五合一選舉當選雲林縣長後，在12月上旬接受中央社記者專訪，提出施政方針，除了垃圾處理、老人長照等施政大擘畫，民生基本需求的路平、燈亮、水溝通，也表示會透過各鄉鎮市公所全面檢視改善，以維護民眾的交通安全與家園環境衛生。

張麗善實現政見，下午帶領縣府團隊及20鄉鎮市長宣示啟動路平志工聯盟計畫及清溝總動員工作平台，她說，結合各鄉鎮市公所、警察局、管線單位及雲林縣政府計畫處1999服務人員等，建立LINE通訊軟體群組，加強道路坑洞及水溝清疏的巡查、回報及改善情形。

張麗善表示，雲林縣政府編列經費補助鄉鎮市公所各新台幣50萬元，以利採購AC瀝青等分配到各村里辦公室，以利路平志工即時修補道路坑洞，維護交通安全。

水通方面，張麗善指出，縣府編列新台幣6000萬元經費，辦理地方管排水河道疏浚工程，第一階段預計40條、施工長度27公里，已於今年3月中旬開工，預計4月底在汛期前完成，5月執行第二階段，並加強民眾緊急通報河道清疏，滾動檢討瓶頸河道清淤作業。

另外，在道路側溝部分，張麗善表示，縣府相關權責單位也會聯繫各鄉鎮市公所，加強巡查道路側溝清疏，並在4月30日前回報縣府，以利配合安排在汛期前預計清疏長106公里的道路側溝。