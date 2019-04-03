台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市文資委員今天前往三分子現場會勘。圖／台南市三分子文化促進會提供 分享 facebook 台南市定遺址三分子日軍射擊場周邊目前正進行民間開發，最近怪手又挖出疑似古物的構造物，市府文資委員今天前往現勘，初步認定並非古物，但因為當地是文資敏感地帶，已要求開發業者提出文資監看計畫。

台南市區裡地下古物多，最近有多處都面臨開發與古物保存間有爭議的狀況，除了上述三分子之外，赤崁樓旁成功國小正進行地下停車場興建，施工過程中也挖堀到疑似史前及明清的古物，還有南山公墓部分將遷葬開發，民間團體則發起全區保存的連署活動。

位在北區的三分子日軍射擊場遺址在2008年就公告，之後周邊的土地由國防部出售給民間建商，去年開挖後再發現原本露出地面的靶溝南側，還有延伸段，去年延伸段的19公尺，再被列為歷史建物「原三分子日軍射擊場靶溝遺構」。

最近遺址南側與西側都有建商在開發蓋房子，其中南側尚未開挖，正在興建排水溝，而西側則在開挖地下室，三分子文化促進會成員發現兩處都出現疑似古物。

協進會指出，根據取自日本的日治時期當地地圖顯示，在靶溝的東側有「警三槍庫」，南側有「標的庫」，西側則有類似靶場圍牆的建物，推測靶溝的東側也就是後方，可能有興建在地下，存放槍彈與標靶的倉庫，西側也是靶溝的前方，可能有廣場及圍牆等，而出土的磚塊應為日治時期的磚塊，因此向文資處提報疑似考古遺址。

文資處今天找文資委員現勘，初步認定靶溝的前方因為是彈藥穿越的地方，應該沒有建物，後方可能有倉庫，而出土的磚塊，看起來零散，可能是當地後來被建為眷村，把原有的日本磚拿來再利用，因為已被破壞，應無古物價值。