台南南山公墓要拆遷 社團發起全區保留連署

2019-04-03 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市從明代就已有的南山公墓將進行部分開發，但其中有許多具有文資價值的古墓，地方多個社團發起連署行動，表明反對迫遷南山公墓，要求全區保留。

對此，台南市文化資產管理處表示，目前已由民政局列冊中，未來將啟動研究計畫，到底是要全區、異地或現地保留，現在還很難說。

參與連署的團體包括重現府城水文促進會、台南市文化資產保護協會、台南社區大學、台南公民智庫、府城大街工作站、莉莉水果文化館、耳邊風工作站、中華楊公救貧堪輿學術研究協會、透南風工作室、台灣土地正義行動聯盟、臺南市三分子文化促進會、謝銘祐工作室（第24、28屆台語金曲歌王）、地下高雄:覆鼎金掃墓團、台南新芽、市議員蔡旺詮服務處、傅建峰里長辦公室、反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會、奉茶十八卯茶屋、台南市鳳凰花會等。

連署書內容指出，臺南市南山公墓是台灣現存最早、也是最重要的文化地景。歷代往來居住於這片土地的人們皆安葬於斯，文化層疊積累豐富，至今也仍維繫著市民的家族歷史記憶，不但是台灣歷史的活教材，也見證17世紀以來東亞與世界人群活動的精彩過程。

台南市政府有意移除南山公墓，並已經開始局部施行遷葬行動，對此除了表示深切遺憾之外，站在保存文化資產價值的立場，堅決反對移除！爭取全區保存！

南山公墓有明代墳墓數十門，四座明、清古墓為市定古蹟，還有清代「府城三吳」、固園黃家、一峰亭林朝英、帽街潘氏家族、薛珍允、曾奇真、張襟記、石時榮、陳延祿......等許多府城名人家族墓園，見證了晚明以降，漢人來台落地生根的開拓史。

而長老教會墓園亦安葬許多遠渡重洋來台的各國傳教士、醫師，巴克禮牧師、Mrs. Dr. Elizabeth Christie Ferguson等多位奉獻一生於台灣的外籍人士。日治時期來台的日人，如安葬於此的臺南慈惠院附屬教育部主任秋山珩三等，亦見證這段影響台灣近代發展的歷史。同時期，蔡培火、王受祿、韓石泉等文化協會活躍的先輩、噍吧哖事件陳清吉先人墓塚亦在南山。晚近，更有許多因戰爭因素，孤身來台的退役軍人，由同袍安葬於這塊土地。

南山公墓常見一門安葬三、五位，或十幾二十位，甚至有安葬八十一位，目前已知最多葬了四百六十七位先人。幾百年，上百萬先人層層疊疊的安葬在南山。如今又慘遭迫遷，面對先人，我們情何以堪？

南山除先人墓塚，更有竹溪和多條支流逶迆盤繞，山水交織、環抱，建構出許多一重山稜一彎曲流的地形，風水絕佳，是臺南臺地僅存的原始地貌。南山地下更有豐富的考古遺址，尚待後人考掘。而廣闊的腹地，更是都會住宅區與台南機場絕佳的緩衝空間。

迫遷南山公墓，祖墳不保，珍貴文化資產、地景蕩然，多少家庭也將因此惶恐難安。

綜觀波士頓、羅馬、東京等歷史文化名城，皆妥善保存其歷史墓地，連東南亞小國新加坡亦致力於保存珍貴的土葬文化，顯見此已是世界各國維護文化資產的趨勢。

然而，今日的台灣，北部新店公墓不保、中部鹿港古墓被刨、高雄覆頂金公墓全滅！在土葬文化已經走到窮途末日的此刻，僅存這台灣史的起源地-俯拾皆歷史的南山！

因此我們要求

一、對於計畫遷葬的範圍，應優先進行全面普查，全區保留為國家級的文化景觀。

二、撤除遷葬公告，市政府不再編列遷葬預算、市議會不再通過遷葬經費，已查估者，經費凍結。

三、新設殯葬設施的規模，要準確評估需求，必要時另覓他處，以盡量減少對現有墳塚的擾動為原則。

四、撤除南山公墓住宅區的規劃，停止強奪墓地變建地，以文化景觀為立基，重新規劃南山公墓未來的發展。

五、暫停破壞地形地貌的竹溪整治計畫，重新檢討。

南山公墓是台灣史的縮影，不僅是台南人的祖墳，更是全台灣人共同的祖墳！