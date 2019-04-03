親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

廢墟少年：高風險家庭少年的一場生存之戰

不聽醫生勸！美女網紅簽生死狀拚產子 受盡折磨病逝

台南南山公墓要拆遷 社團發起全區保留連署

2019-04-03 18:19聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市從明代就已有的南山公墓將進行部分開發，但其中有許多具有文資價值的古墓，地方多個社團發起連署行動，表明反對迫遷南山公墓，要求全區保留。

對此，台南市文化資產管理處表示，目前已由民政局列冊中，未來將啟動研究計畫，到底是要全區、異地或現地保留，現在還很難說。

參與連署的團體包括重現府城水文促進會、台南市文化資產保護協會、台南社區大學、台南公民智庫、府城大街工作站、莉莉水果文化館、耳邊風工作站、中華楊公救貧堪輿學術研究協會、透南風工作室、台灣土地正義行動聯盟、臺南市三分子文化促進會、謝銘祐工作室（第24、28屆台語金曲歌王）、地下高雄:覆鼎金掃墓團、台南新芽、市議員蔡旺詮服務處、傅建峰里長辦公室、反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會、奉茶十八卯茶屋、台南市鳳凰花會等。

連署書內容指出，臺南市南山公墓是台灣現存最早、也是最重要的文化地景。歷代往來居住於這片土地的人們皆安葬於斯，文化層疊積累豐富，至今也仍維繫著市民的家族歷史記憶，不但是台灣歷史的活教材，也見證17世紀以來東亞與世界人群活動的精彩過程。

台南市政府有意移除南山公墓，並已經開始局部施行遷葬行動，對此除了表示深切遺憾之外，站在保存文化資產價值的立場，堅決反對移除！爭取全區保存！

南山公墓有明代墳墓數十門，四座明、清古墓為市定古蹟，還有清代「府城三吳」、固園黃家、一峰亭林朝英、帽街潘氏家族、薛珍允、曾奇真、張襟記、石時榮、陳延祿......等許多府城名人家族墓園，見證了晚明以降，漢人來台落地生根的開拓史。

而長老教會墓園亦安葬許多遠渡重洋來台的各國傳教士、醫師，巴克禮牧師、Mrs. Dr. Elizabeth Christie Ferguson等多位奉獻一生於台灣的外籍人士。日治時期來台的日人，如安葬於此的臺南慈惠院附屬教育部主任秋山珩三等，亦見證這段影響台灣近代發展的歷史。同時期，蔡培火、王受祿、韓石泉等文化協會活躍的先輩、噍吧哖事件陳清吉先人墓塚亦在南山。晚近，更有許多因戰爭因素，孤身來台的退役軍人，由同袍安葬於這塊土地。

南山公墓常見一門安葬三、五位，或十幾二十位，甚至有安葬八十一位，目前已知最多葬了四百六十七位先人。幾百年，上百萬先人層層疊疊的安葬在南山。如今又慘遭迫遷，面對先人，我們情何以堪？

南山除先人墓塚，更有竹溪和多條支流逶迆盤繞，山水交織、環抱，建構出許多一重山稜一彎曲流的地形，風水絕佳，是臺南臺地僅存的原始地貌。南山地下更有豐富的考古遺址，尚待後人考掘。而廣闊的腹地，更是都會住宅區與台南機場絕佳的緩衝空間。

迫遷南山公墓，祖墳不保，珍貴文化資產、地景蕩然，多少家庭也將因此惶恐難安。

綜觀波士頓、羅馬、東京等歷史文化名城，皆妥善保存其歷史墓地，連東南亞小國新加坡亦致力於保存珍貴的土葬文化，顯見此已是世界各國維護文化資產的趨勢。

然而，今日的台灣，北部新店公墓不保、中部鹿港古墓被刨、高雄覆頂金公墓全滅！在土葬文化已經走到窮途末日的此刻，僅存這台灣史的起源地-俯拾皆歷史的南山！

因此我們要求

一、對於計畫遷葬的範圍，應優先進行全面普查，全區保留為國家級的文化景觀。

二、撤除遷葬公告，市政府不再編列遷葬預算、市議會不再通過遷葬經費，已查估者，經費凍結。

三、新設殯葬設施的規模，要準確評估需求，必要時另覓他處，以盡量減少對現有墳塚的擾動為原則。

四、撤除南山公墓住宅區的規劃，停止強奪墓地變建地，以文化景觀為立基，重新規劃南山公墓未來的發展。

五、暫停破壞地形地貌的竹溪整治計畫，重新檢討。

南山公墓是台灣史的縮影，不僅是台南人的祖墳，更是全台灣人共同的祖墳！

台灣人，起來吧！反迫遷！護南山！守祖墳！一起來捍衛這塊土地的歷史吧！

台南南山公墓歷史悠久，目前面臨遷移開發壓力。圖／台南文化資產保護協會提供
台南南山公墓歷史悠久，目前面臨遷移開發壓力。圖／台南文化資產保護協會提供
分享
台南南山公墓歷史悠久，目前面臨遷移開發壓力。圖／台南文化資產保護協會提供
台南南山公墓歷史悠久，目前面臨遷移開發壓力。圖／台南文化資產保護協會提供
分享

文化資產反迫遷
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

燈柱基座差很大 日本安全美觀嘉義新港要學習

2019-04-03 18:09

暖冬不下雨雲林荔枝果樹不開花 農友盼災損補助

2019-04-03 16:47

新化風坑橋護岸崩塌 南市議員蔡旺詮會勘要求速築護堤

2019-04-03 15:47

照顧偏鄉失智長輩 雲林台大醫院大埤設置社區服務據點

2019-04-03 14:38

日夜溫差大、濕度高 雲林北港、元長出現嚴重稻熱病

2019-04-03 14:28

腦麻孩子對生命積極向前 獲選模範兒童

2019-04-03 14:26

台南新化衛生所 可望今年成市定歷史建築

2019-04-03 14:25

守護麻豆文旦！消防局：掃墓提防雜草火警

2019-04-03 12:54

因應清明假期 後壁菁寮排水新嘉橋提前通車

2019-04-03 11:48

高速雲豹客輪布澎航線試營運結束 今起恢復原票價

2019-04-03 10:52

防空汙 嘉義縣環保局請媽祖坐鎮

2019-04-03 10:18

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

持續為小怡加油！翁章梁低調探視車禍昏迷女童

2019-04-03 09:23

就職100天 黃敏惠拿出施政彩蛋

2019-04-02 23:45

打自己幾分？黃敏惠：交給市民打成績

2019-04-02 23:43

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

台南中山獅子會 捐救災設備

2019-04-02 23:32

曾文、南化水庫聯通管 說明會無共識

2019-04-02 23:04

影／在嘉colorful 黃敏惠：打造有溫度的戰鬥團隊

2019-04-02 22:15

最強里長陳永和挺小英 為支持力挺他的青年

2019-04-02 21:58

專題／通車人數最低、發展如浮雲 高鐵嘉義站還在等大計畫

2019-04-02 19:46

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

忌掃墓變「燒墓節」 南市消防局提醒防火要訣

2019-04-02 14:33

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

高嘉瑜臉書發「生病文」 卻意外暴露出「年紀」

2019-04-03 12:46

新北美女議員驚傳離婚 李倩萍否認：被媒體消費了

2019-04-03 11:02

影／傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

2019-04-03 16:12

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

就職百日 侯友宜：當副市長時都不行 現在怎麼都可以？

2019-04-03 11:03

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

高市施政滿意度調查 光榮感76%、市長滿意度61.3%

2019-04-03 15:54

彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02

遭爆無性10年離婚 美女議員：不值得討論

2019-04-03 11:30

驚！就職100天好忙 盧秀燕「快被家人放棄了」

2019-04-03 09:38

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

咪咪幼兒園捐住警器 學童贈「加油英雄」匾感謝消防局

2019-04-02 20:41

宜蘭縣長林姿妙就職100天 端出童玩升級等5大施政亮點

2019-04-03 11:15

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

桃園彩色海芋季明天登場賞花 警方交通管制措施看這裡

2019-04-03 12:15

彰化縣長王惠美上任百日 綠營批史上最慘負政績

2019-04-03 16:03

影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

持續為小怡加油！翁章梁低調探視車禍昏迷女童

2019-04-03 09:23

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

基隆童話藝術節恐龍、大鯨魚搶先曝光 高11米空拍美

2019-04-03 15:11

石岡男子車故障求救無門 警道路救援婉謝咖啡

2019-04-03 09:47

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39

全國第一處文化景觀眷村民宿 左營建業新村掛牌營運

2019-04-03 14:57

消防車一路跟著垃圾車跑 原來是為了這件事

2019-04-03 08:29

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

剪綵典禮旁中原溝放廢水「變紫」 新北副市長好尷尬

2019-04-03 14:05

挺朱立倫看板 高掛新北板橋大馬路

2019-04-03 11:04

百日施政成績 韓國瑜：拚經濟是重點

2019-04-03 10:42

就要Ubike！淡水民權公園可望設站

2019-04-02 19:50

質詢韓國瑜遭網路嗆聲 高市民進黨團促警方1星期破案

2019-04-03 09:48

高速雲豹客輪布澎航線試營運結束 今起恢復原票價

2019-04-03 10:52

不在保存範圍？ 樂生療養院舊大門傳遭拆

2019-04-03 13:03

金門亂丟垃圾要當心 環保局加裝監視器「全都錄」

2019-04-02 19:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top