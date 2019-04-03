大林鎮民代表夫妻任寄養家庭義工 照顧受虐兒

2019-04-03 18:13 中央社 嘉義市3日電



大林鎮民代表江明赫與妻子蕭沛晴擔任嘉義寄養家庭義工8年，共致力照顧7名受虐兒，獲得肯定及表揚。

江明赫在服役期間曾搶救大林「萬國戲院」、讓熄燈20年的老戲院重生而聞名；但很多人不知道，他與妻子蕭沛晴擔任寄養家庭義工8年。

嘉義家扶中心今天召開「用愛包圍受虐兒，疼惜囝仔一起來」記者會，為28日在嘉義市立棒球場舉辦的兒童保護愛心園遊會暖場，同時邀請寄養家庭義工江明赫、蕭沛晴夫婦現身說法。

去年自陸軍上尉退伍的江明赫，在服役期間以搶救大林「萬國戲院」而聞名，退伍後投入大林鎮民代表選舉，在沒有黨派等奧援下，當選鎮民代表。

江明赫背後有一位充滿愛心的妻子蕭沛晴當後盾，倆人自8年前起擔任寄養家庭義工，共照顧過7名寄養的受虐兒，並於105年獲衛福部表揚。

在國小擔任勞作教師的蕭沛晴表示，8年前在電視上看到有兒童受到不當照顧而釀成悲劇的新聞，讓她看了很心痛，盼望這些內心受創的孩子能住到她家，讓孩子們知道：「家其實可以是溫暖的、有愛的避風港」，也讓他們重新認識家的定義。

蕭沛晴指出，她與丈夫育有一個兒子，但兒子有過動傾向，學習、情緒都有障礙，她不想讓兒子成為霸道、蠻橫的獨生子，而是希望兒子學會分享、包容，與丈夫商量後，決定投入寄養家庭照顧行列。

她說，擔任寄養家庭義工8年，就像孩子學走路一樣跌跌撞撞，但讓她最感欣慰的是，能讓孩子們擁有健康的身心。

蕭沛晴說，她和丈夫與寄養家庭孩子溝通，建立明確的獎懲規則，培養孩子們規律的生活作息、運動。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，嘉義家扶中心自民國76年起就陸續提供寄養家庭安置、受虐兒少家庭重建等服務；感謝嘉義地區44個寄養家庭，能夠穩定受虐兒少的身心發展、引導正向的人生。