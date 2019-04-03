連續假期春遊 雲林山海親近螢火蟲蝙蝠

2019-04-03 17:27 中央社 雲林縣3日電



今年兒童節及清明節連續假期從明天起展開4天，雲林縣從山區、平原到沿海，觀賞螢火蟲、看黃金蝙蝠，多元遊樂活動好好玩，雲林縣政府今天邀民眾來歡度春假。

雲林縣政府推出兒童節系列活動，明天以「雲林童樂會，親子上場趣」主題，在全縣6區推出不同特色活動，包括斗六區美感教育、斗南區體能開發、虎尾區科學遊戲、北港區文化探索及台西區海洋教育，搭配各社教館多元活動，歡度兒童佳節。

土庫鎮公所在4日下午2時至6時，在雲林縣土庫鎮老人會館旁綠地，舉辦「2019童樂野餐趴」，小朋友玩氣墊、泡泡樂園、大人逛草地市集，還有舞蹈、花鼓等表演，土庫鎮長張榮麗邀民眾來同樂。

山區方面4、5月間正是觀賞螢火蟲的好季節，華山的賞螢熱點每到晚間，民眾絡繹於途，不過華山休閒農業區發展協會提醒民眾「四要一不」，手電筒要加裝紅色玻璃紙、要穿長褲、要穿雨鞋或運動鞋、要穿防蚊衣、手機或相機不開閃光燈，另外，協會將於4月13日至5月19日舉辦華山賞螢輕旅行，歡迎報名參加。

古坑劍湖山世界則加碼春遊兒童節活動優惠，對中身分證字號大放送，還有飯店、主題樂園及生活廣場推出美食、玩樂、購物及引進備受親子、年輕人喜愛的節目，有外國總舖師亂打秀、英雄同樂會2.0、網紅反骨男孩簽唱會與揪愛大遊行等，享受春遊補助正是時候。

位在水林鄉的黃金蝙蝠館在4日至7日的連續假期，推出生態攤位闖關、雲林四保俠布袋戲、野望影展、玄天上帝與龜將軍蛇聖公、生態剪紙等活動，帶引民眾認識金黃鼠耳蝠、草螟仔（蚱蜢）等生態，歡迎上蝙蝠館臉書專頁查詢。