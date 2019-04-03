大林慈濟醫院 獲得「十大傑出企業金峰獎」

2019-04-03 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



大林慈濟醫院院長賴寧生（前左二起）、副院長陳金城認為，得獎代表隊醫院同仁用心與努力的肯定。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook 大林慈濟醫院醫療團隊，日前榮獲中華民國傑出企業管理人協會年度「十大傑出企業金峰獎」，院長賴寧生認為，得獎是醫院成立19年來，努力在地深耕，守護民眾健康的肯定，將持續提昇醫療品質，成為醫療與人文並進的健康醫院典範，同時強調這是醫療團隊所有成員的共同榮耀。

大林慈濟醫院獲得「十大傑出企業金峰獎」。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook 企業管理人協會今年以「亞洲金鑰，世紀之峰」為名舉辦第19屆金峰獎選拔，總計500餘家企業報名大型企業、中小企業與微型企業三個組別，由評審團歷經5個月選出130家企業。大林慈濟從嘉義大林小鎮邁向全國視野，讓參與評審印象深刻，獲得大型企業中「十大傑出企業金峰獎」醫療類獎項，企業人協會期盼藉著表彰過去一年來的好表現，以激勵國內各型產業，邁向全球國際化。

賴寧生表示，大林鎮位居嘉義縣最北端，實際居住人口不到2萬人，面對鄉親多以務農為業，醫療資源匱乏，大林慈濟在規劃之初就是以完善的綜合型醫院出發，提供高品質的多元醫療、社會服務功能，並因應社會需要與國家政策發展，致力於健康促進醫院、長照、失智症照顧等領域發展，讓雲嘉林的鄉親在農村型的區域中仍享有媲美醫學中心級的醫療服務。

他說，大林慈濟近年有許多重要成就，包括「臨床免疫症複雜創新治療」，對治白斑症、貝歇氏症的成效卓越；「關節鏡軟骨再生術」的相關研究與治療則解開世界許多人口罹患退化性膝關節炎的致病謎團，進而發展出有效的治療與復健模式，翻轉眾人對退化的迷思；而近來新興的「換水大腸鏡」檢查，可以減少一般大腸鏡檢查一半以上的疼痛，增加12%的大腸腺瘤發現率，發揮早期發現腫瘤與治療的效果。

此外，大林慈濟還有全國第一家通過ISO15189醫學實驗規範，實地認證的臨床核子醫學影像單位，創下亞洲首例，落實國際標準的技術規範品質管理，而動態顯示系統讓民眾領取檢查報告更方便。