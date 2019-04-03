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民進黨立委初選激烈 李退之送1200顆雞蛋文宣

2019-04-03 15:57聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

農委會前副主委李退之登記台南市第一選區立委民進黨初選，今天從下營上帝廟出發，啟動「幸福從蛋開始，退之與你顧本土、挺蛋農幸福列車系列活動」，現場發放新鮮雞蛋製作的文宣品1200份，要帶給鄉親「蛋蛋的幸福」外，也呼籲政府及大眾要對本土農產品更加重視，台灣出品絕對是精品保證，有別於選舉時常見的面紙或是口罩等文宣品，吸引民眾索取。

李退之表示，選擇由下營上帝廟出發，一方面恭祝上帝爺聖誕千秋，另一方面追隨行政院前院長賴清德腳步，選擇下營作為投入選戰第一站，諧音「耶贏」，帶領團隊、飯糰君人偶，並準備本土雞蛋來到此，一起來挺本土雞蛋，讓大家元氣滿滿、幸福滿滿。

李退之也提到，近來雖因雞蛋生產不穩，農委會有進口一批日本雞蛋因應，但他要拜託大家，這是暫時性措施，站在挺台灣蛋農的角度，請在選擇雞蛋時要把包裝、產地看詳細，還是要以本土優先，這才能照顧農民。

李退之妻子郭貞慧是台南市台日友好交流協會理事長，也是日本宮城縣觀光宣傳大使，今天出席的飯糰君是宮城縣的吉祥物，特別來助陣，推廣吃台灣飯配本土蛋，顧台灣，挺蛋農。李退之說， 雞蛋營養豐富，1天2顆也沒關係，再配上飯糰，1天的能量都幫你準備好，吃飯糰配雞蛋是最好的選擇。

農委會前副主委李退之投入台南市立委第一選區民進黨初選，今與飯糰君人偶一起發送雞蛋...
農委會前副主委李退之投入台南市立委第一選區民進黨初選，今與飯糰君人偶一起發送雞蛋，挺本土農民。圖／李退之提供
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農委會前副主委李退之投入台南市立委第一選區民進黨初選，今從下營出發，送出1200...
農委會前副主委李退之投入台南市立委第一選區民進黨初選，今從下營出發，送出1200顆新鮮雞蛋文宣。圖／李退之提供
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雞蛋李退之農委會
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