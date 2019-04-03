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照顧偏鄉失智長輩 雲林台大醫院大埤設置社區服務據點

2019-04-03 14:38聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣大埤鄉是醫療資源缺乏的鄉鎮，失智症照護長期不足，有鑑於此，臺大醫院雲林分院今天在大埤鄉北和村社區活動中心，設置失智社區服務據點，今天舉辦揭牌典禮，盼能夠照護偏鄉長輩。

院方副院長劉宏輝表示，雲林縣失智症照護資源多集中人口數較多地區，但元長、大埤等鄉鎮，都是人口老化嚴重、失智症照護不足的區域，加上交通運輸不便，老人家看病得舟車勞頓，因此今年選定在大埤鄉設立據點，提供失智患者整合性照護。

神經科醫師高伊慧說，大埤的失智服務據點，每周一、三到五早上8點到下午5點，都有健康管理師駐點，並提供體適能、物理治療、認知行為、繪畫以及園藝等相關課程與服務，由院方復健師、營養師、牙醫師擔任講師。

此外，也提供失智症照顧者及有需求的民眾，相關的支持、諮詢與衛生教育，希望透過服務據點讓民眾與家人面對失智症長者，可以提早發現病就醫，培養社區成為失智症長者友善、包容、支持的生活環境。

她提到，據點還有營養師為長者專門設計營養示範餐盒，由醫院中央廚房製作、專人送到據點，同時免費提供每日示範餐盒的菜單與食譜，也引進樂齡寶貝機，讓長輩測量血壓、肌耐力，還可以跟醫師視訊對話。

今天揭牌典禮，劉宏輝、雲林縣衛生局長曾春美、大埤鄉長林森寶、北河村長許蔥、樂智社區理事長沈良定等人共同揭牌。

大埤失智社區據點引進樂齡寶貝機，讓長輩測量血壓、肌耐力，還可以跟醫師視訊對話。記...
大埤失智社區據點引進樂齡寶貝機，讓長輩測量血壓、肌耐力，還可以跟醫師視訊對話。記者李京昇／攝影
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臺大醫院雲林分院今天在大埤鄉北和村社區活動中心，設置失智社區服務據點。記者李京昇...
臺大醫院雲林分院今天在大埤鄉北和村社區活動中心，設置失智社區服務據點。記者李京昇／攝影
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