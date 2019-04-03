日夜溫差大、濕度高 雲林北港、元長出現嚴重稻熱病

2019-04-03 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



近期日夜溫差大，加上晨間露水殘留濕度較高，雲林元長鄉、北港鎮等鄉鎮多處稻田出現稻熱病病斑，立委蘇治芬今天邀請農委會主委陳吉仲到會勘受害田區，關心受害情形及商討因應措施。

農友蔡吉祥說，他栽種1.5公頃稻田，已經有4、5成得了稻熱病，可以說是近幾年最嚴重一次，他粗估屆時一期稻作收成產量會產少許多。

現場農改場人員表示，一旦田間發現稻熱病，農友立即施藥防治能避免病害擴散，相關藥劑防治方法可洽詢農改場，也建議田間維持適當水量，引水灌溉可增加對稻熱病抵抗性，施用氮肥也切記不可過量。

蘇治芬委員建議，農委會要傾全力教導農民病害防治，農改場也要在田間做防治示範，配合台語新聞放送，讓農民知道正確的防治方法。若未來不幸發生歉收，農委會的因應方案等，農會、地方鄉鎮公所甚至在公糧收購時未雨綢繆，都要提早宣導，不要讓農民憂心。

陳吉仲提到，農委會目前全面辦理稻熱病防治講習會，輔導農友施肥噴藥防治措施，稻熱病嚴重地區，農民在4月15日之前到公所申報轉作請領每公頃4萬5000元補助。