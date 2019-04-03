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不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

最想要的兒童節禮物！ 校長招待全校吃豬排西餐

2019-04-03 12:00聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市官田國小校長王全興今天招待全校小朋友吃豬排學西餐禮儀，學生開心説「真是最好的兒童節禮物」。營新醫院執行長王嘉玫剛好到校拜訪校長，覺得活動很有意義，當場宣布豬排餐費約3萬元，由營新醫院贊助。

王全興表示，兒童節是學生最期待的節日，除了可以放假還有學童們最喜愛的禮物可以拿，為了一圓小朋友「吃不一樣午餐」的心願，並兼顧午餐教學目標，今年特別在兒童節前夕，結合社區業者賴寬霖到校現場指導製作豬排餐過程，並提供本校師生享用，同時教導「西餐禮儀」課程，讓學生實際體驗享用西餐時應該注意的相關禮節。

官田國小包含附設幼稚園，學生多來自官田、二鎮、社子里等，家長多為勞工階層或當地農戶。平常在校午餐是由學校廚工阿姨掌廚，有時學生參加校外比賽得到好成績，家長會請吃「麥當勞」，學生就覺得很開心，是最好的鼓勵！ 今天可以吃豬排，學生更開心，一早就很期待。

六甲學生羅耀宗說，可以在學校吃到豬排餐真是特別的經驗，過程中老師會教正確的西餐禮儀，以後有機會到外面吃西餐，就不會手忙腳亂了。

校長王全興說，食農教育除了栽種、收成及行銷需要精心規劃外，料理食材、餐盤選用擺放以及用餐禮儀，也需要透過教育及日常生活的教導和體驗，才能讓所有的學生了解異國飲食特色並接納不同國家之文化，進而培養良好之用餐習慣。

台南市官田國小校長王全興招待全校小朋友吃豬排，慶祝兒童節。記者吳淑玲/攝影
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台南市官田國小校長王全興招待全校小朋友吃豬排，慶祝兒童節。記者吳淑玲/攝影
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