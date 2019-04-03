高速雲豹客輪布澎航線試營運結束 今起恢復原票價

2019-04-03 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



百麗航運公司委託澳洲船廠 Austal ，建造交船第一艘最新高速客輪雲豹輪，從上個月23日首航嘉義縣布袋港到澎湖馬公港，到昨天為止試營運期間，祭優惠船票，經濟艙來回600元、商務艙來回800元，旅客反應熱烈，幾乎一票難求，今起正式營運，恢復原票價，旅客遽減，上午開航可載552名旅客，只載148人。

雲豹輪試營運期間，布袋辦事處訂位電話被打爆，旅客抱怨電話打不進去，訂不到位，百麗總經理劉森隆說，已增加電話線路，試營運期結束不再延長，今天正式營運，每天固定航班上午10點30分布袋港到馬公港，下午4點20分馬公港到布袋港，清明連假訂位客滿，加開2班客輪，分別是4日上午7點50分及6日下午1點30分。

雲豹輪試營運之所以吸引人，不只超優惠船票價，還有業者指稱航程只要1小時，擁有台灣第一高速，配有水下平衡系統，降低暈眩感， 但3月底氣候變化遽烈試營運，如同跟老天賭，遇湧浪3.5公尺以上，風力超過7級就停航，試營運期間停航2次，其中上月31日停航，引發部分未被通知取消的旅客不滿，到布袋辦事處抗議。

劉森隆說，試營運旅客反應熱烈超乎預期，未達航行天候條件，為安全起見停航，試營運取消航班優惠價，正式營運仍可使用，今起恢復原票價，經濟艙1000元，回程950元，商務艙1200元，回程1140元，網路訂票打85折優惠。