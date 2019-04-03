防空汙 嘉義縣環保局請媽祖坐鎮

2019-04-03 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖即將起駕前往嘉義縣新港鄉奉天宮進香，後天清明節，嘉義縣環保局為防空汙，宣導紙錢減量與集中處理，今天上午特別恭請奉天宮媽祖坐鎮環保局，在停車場設臨時行宮，局長張根穆擔任主祭官，邀請府城祖傳延陵道壇吳政憲道長，依科儀進行淨車祈福儀式，祈求媽祖保佑人車平安，消除民眾將紙錢交集運車送焚化廠疑慮。

淨車儀式除針對環保局紙錢集運車輛外，另對未到場鄉鎮市公所紙錢集運車輛，也用車號在現場同步淨車祈福，張局長說，清明紙錢減量集中處理實施多年，因民眾對用平日載垃圾集運車載運，仍心存疑慮，為此，特別恭請奉天宮媽祖坐鎮，舉行隆重淨車儀式。

紙錢集運車淨車祈福法會大典儀式隆重，由環保局長張根穆擔任主祭官，全體員工陪祭，供品豐富，還有專為媽祖準備的姻脂水粉及化妝鏡等供品，祭拜儀式結束，道士向集運車灑淨並誦經，氣氛莊嚴隆重。

環保局說，祭拜祖先掃墓燒金紙及拜香，是慎終追遠的體現，卻會產生空氣汙染，如一氧化碳、苯、甲苯、粉塵等有害呼吸道的揮發性物質，對過敏族群及幼兒老人健康容易造成很大的影響，燃燒紙錢過程若稍有不慎，更會釀成火災。