持續為小怡加油！翁章梁低調探視車禍昏迷女童

2019-04-03 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁昨晚低調到嘉義長庚醫院，探視上周因車禍受傷昏迷不醒，重寮國小12歲女童「小怡」，為避免影響院方醫療、造成家屬困擾，翁章梁先在病房外慰問、將模範生獎狀交給家屬，再由小怡阿嬤陪同，進入加護病房短暫探視，經院方說明小怡昏迷指數至今仍維持在5分，他表情凝重的說：要持續為小怡加油！

小怡日前獲選今年兒童節模範生，詎料上月25日晚間陪父親騎腳踏車出門被撞成重傷，經2次腦部手術，至今仍住在加護病房、生命指數5分，無緣參加兒童節表揚。

翁章梁昨天晚上8點，配合醫院探視時間，先在病房外向小怡家屬致意，將模範生獎狀交給家屬，並由社會局提供急難救助金，也鼓勵大家一起集氣為小怡加油，希望她盡快醒來、恢復健康，小怡父親、阿嬤等人感動不已。

小怡父親上月25日晚間9時許，騎自行車載小怡行經嘉35線重寮路段，被張嫌駕駛自小客車碰撞，造成小怡和父親受傷住院。張嫌涉肇事逃逸、第二天到案表示，前晚參加廟會活動後開車回家，早上發現汽車擋風玻璃破了才到派出所，酒測值為零，已依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

「感謝縣長、社會大眾集氣加油！」重寮國小校長呂勇昇表示，縣長低調到醫院慰問，親手將模範生獎狀交給家屬，對小怡、家屬都是很大的鼓勵，學校師生也會持續為小怡加油。