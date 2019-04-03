親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

快訊／必比登「夜市小吃」名單 24家上榜

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

持續為小怡加油！翁章梁低調探視車禍昏迷女童

2019-04-03 09:23聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣長翁章梁昨晚低調到嘉義長庚醫院，探視上周因車禍受傷昏迷不醒，重寮國小12歲女童「小怡」，為避免影響院方醫療、造成家屬困擾，翁章梁先在病房外慰問、將模範生獎狀交給家屬，再由小怡阿嬤陪同，進入加護病房短暫探視，經院方說明小怡昏迷指數至今仍維持在5分，他表情凝重的說：要持續為小怡加油！

小怡日前獲選今年兒童節模範生，詎料上月25日晚間陪父親騎腳踏車出門被撞成重傷，經2次腦部手術，至今仍住在加護病房、生命指數5分，無緣參加兒童節表揚。

翁章梁昨天晚上8點，配合醫院探視時間，先在病房外向小怡家屬致意，將模範生獎狀交給家屬，並由社會局提供急難救助金，也鼓勵大家一起集氣為小怡加油，希望她盡快醒來、恢復健康，小怡父親、阿嬤等人感動不已。

小怡父親上月25日晚間9時許，騎自行車載小怡行經嘉35線重寮路段，被張嫌駕駛自小客車碰撞，造成小怡和父親受傷住院。張嫌涉肇事逃逸、第二天到案表示，前晚參加廟會活動後開車回家，早上發現汽車擋風玻璃破了才到派出所，酒測值為零，已依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

「感謝縣長、社會大眾集氣加油！」重寮國小校長呂勇昇表示，縣長低調到醫院慰問，親手將模範生獎狀交給家屬，對小怡、家屬都是很大的鼓勵，學校師生也會持續為小怡加油。

她說，小怡家庭環境比較辛苦，和父親、哥哥住老家三合院，連書桌都是學校幫忙募來的，車禍意外後，學校師生還錄製加油、鼓勵話語放小怡病床前，希望喚醒她盡快恢復健康，縣府、校方已先提供急難慰問金，後續若有需要再向外募款。

翁章梁昨天將小怡模範生獎狀交給家屬，鼓勵大家持續為小怡加油！記者卜敏正／攝影
翁章梁昨天將小怡模範生獎狀交給家屬，鼓勵大家持續為小怡加油！記者卜敏正／攝影
分享
翁章梁（右）將小怡模範生獎狀交給家屬。記者卜敏正／翻攝
翁章梁（右）將小怡模範生獎狀交給家屬。記者卜敏正／翻攝
分享
翁章梁昨天低調到醫院探視小怡，向家屬致意。記者卜敏正／翻攝
翁章梁昨天低調到醫院探視小怡，向家屬致意。記者卜敏正／翻攝
分享
翁章梁昨天低調到醫院探視小怡，向家屬致意。記者卜敏正／翻攝
翁章梁昨天低調到醫院探視小怡，向家屬致意。記者卜敏正／翻攝
分享

翁章梁復健車禍
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

曾文、南化水庫聯通管 說明會無共識

2019-04-02 23:04

防空汙 嘉義縣環保局請媽祖坐鎮

2019-04-03 10:18

徵召韓國瑜選總統要表態？嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

就職100天 黃敏惠拿出施政彩蛋

2019-04-02 23:45

打自己幾分？黃敏惠：交給市民打成績

2019-04-02 23:43

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

台南中山獅子會 捐救災設備

2019-04-02 23:32

影／在嘉colorful 黃敏惠：打造有溫度的戰鬥團隊

2019-04-02 22:15

最強里長陳永和挺小英 為支持力挺他的青年

2019-04-02 21:58

專題／通車人數最低、發展如浮雲 高鐵嘉義站還在等大計畫

2019-04-02 19:46

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

忌掃墓變「燒墓節」 南市消防局提醒防火要訣

2019-04-02 14:33

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

官田國小學童食農課有成 自產自銷攜手助學

2019-04-02 11:43

阿里山螢河星海4月放閃 山中精靈漫天飛舞超夢幻

2019-04-02 11:06

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

中山獅子會捐贈空氣呼吸器用氣瓶 台南打火兄弟受益

2019-04-02 11:06

檢驗109禽場全陰性 台南動保處：禽流感勿鬆懈

2019-04-02 11:03

忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

清明連假 新北市淡水北新庄地區將分流管制車潮

2019-04-02 12:02

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

清明連假要怎麼前進塞爆的羅東夜市？全攻略公布

2019-04-02 11:41

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

驚！就職100天好忙 盧秀燕「快被家人放棄了」

2019-04-03 09:38

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

台南議員6選區重新驗票 74張爭議票待認定

2019-04-02 18:23

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

蔡英文肯定幼兒園準公共化：甜蜜多一點、負擔少一點

2019-04-02 12:35

清明連假加墾丁音樂季 4、5日南下是「地雷區」

2019-04-02 14:24

消防車一路跟著垃圾車跑 原來是為了這件事

2019-04-03 08:29

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top