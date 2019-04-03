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踹飛幼犬加棍棒追打！30秒虐狗影片曝光

2019-04-03 08:50聯合報 記者魯永明╱即時報導

稻田主人驅狗竟踹飛幼犬！台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹，在短短30秒的影片中，狗兒至少有兩次被踹飛到空中再落下，虐狗行徑可惡至極。台灣動物緊急救援小組與動保執法單位正在追查虐狗人的身份，將依違反動物保護法嚴懲虐狗惡徒。

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課長徐寶如說，已和動物緊急救援小組連繫，馬上派動保人員查處，協調警方調閱涉虐狗主人機車車牌，以車追人，觀看影片，涉虐狗者是名農民，虐待或傷害犬貓等動物都違反動物保護法，若造成貓狗重傷或死亡，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金；呼籲大家不愛牠也不要傷害牠。

台灣動物緊急救援小組是今天凌晨接獲網友轉寄影片投訴，一名田地主人為了驅趕流浪犬，竟手持棍棒追打，甚至用腳狠踹；只見在短短30秒的影片中，一隻可憐流浪小黑狗被狠狠踹飛到空中至少兩次。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，據初步了解，這段影片拍攝地點在嘉義朴子地區，是當地學生路過時無意間拍下；目前台灣動物緊急救援小組正透過管道聯絡拍攝者，希望了解影片中更多細節，並找到這名踹狗惡徒。

影片的註解寫下：「小小生命竟被你這樣傷害，不停地用腳踹，狠狠地往死裡踹，甚至踹到狗飛起來！若你不喜歡牠們，可以驅趕沒有關係，但你今天用這種方式對待流浪動物就是不對。流浪根本不是牠們願意的，如果可以選擇，誰會願意流浪？」台灣動物緊急救援小組提醒，無論使用任何方式虐待或傷害犬貓等動物都違反《動物保護法》。

台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田...
台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹。圖／動物緊急救援小組提供
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台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田...
台灣動物緊急救援小組今天凌晨接獲民眾轉寄影片投訴，疑似一名稻田主人為了驅趕闖入田地的幼犬，竟手持棍棒追打，還多次用腳狠踹。圖／動物緊急救援小組提供
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虐狗農民
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