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打自己幾分？黃敏惠：交給市民打成績

2019-04-02 23:43聯合報 記者姜宜菁唐秀麗／嘉義市報導

黃敏惠入主市府100天。 記者李承穎／攝影
黃敏惠入主市府100天。 記者李承穎／攝影
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黃敏惠入主市府100天，給自己和團隊的表現打幾分？黃說「交給市民打成績」。而無黨籍的嘉義市議長莊豐安則肯定黃市長上任後將嘉義市文化與觀光產業結合，以「光林我嘉」公車路線，串起嘉義文化觀光資源新絲路。

莊豐安也提出建言，嘉義市長期缺乏產業規畫，面臨沒有產業、沒有就業，造成青年人口流失、人口更老化等結構性問題，需要大破大立的執政能力，以解決嘉義市多年積累的發展沉疴。

台聯黨籍嘉義市議員蔡永泉、民進黨籍嘉義市議員王美惠則期盼黃可延續好的政策，蔡說，鐵路高架化和汙水下水道建設是嘉義市發展未來的基礎建設，即使後續接管工程挑戰不小，市府務必要克服，不可荒廢。

國民黨嘉義市議員張秀華提到，前市長涂醒哲任內所提的北排掀蓋計畫，市民意見分歧，目前該工程流標多次，市府須明確表態。另外，中央針對少子化提出諸多幼兒福利政策，地方政府的配套也要跟上，才能讓市民有感，吸引年輕人在嘉義落腳、成家。

外界關注小內閣的副市長、都發處長懸缺何時補齊，她說，已找到人才，「好的人值得等待」。

前市長涂醒哲規畫的健康防老園區，因位在在湖子內區段徵收園區內，毗鄰焚化爐，一直標售不出去，市府回歸依都市計畫規定的土地使用項目處理，可分割競標，預計4月30日標售。

涂醒哲台聯民進黨
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