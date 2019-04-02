曾文、南化水庫聯通管 說明會無共識

2019-04-02 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台南報導



玉井楠西約百名居民及里長出席曾文南化聯通管工程說明會。 記者莊琇閔／攝影 分享 facebook 連結曾文與南化水庫的聯通管工程，多年前因莫拉克颱風而廢除，去年被行政院核定列入前瞻基礎建設，將斥資120億元重新啟動，新規畫的道路埋設路線與當年不同，居民質疑有安全疑慮，引發不滿。繼上周辦公聽會後，立委周陳秀霞及市議員周奕齊邀請水利署長賴建信、公路總局等相關單位，昨天辦說明暨協調會，雙方經2個半小時發言後，仍無共識。

居民擔心工程採用地下推進或潛盾，恐造成交通受阻或影響住家房屋，且楠西、玉井等多次發生地震，災情慘重，如果沿台3線施工，管路安全承受度有嚴重疑慮，過去曾發生爆管，造成路塌及屋毀，至今仍是民眾的夢魘。

周奕齊表示，施工期間工程及車輛恐影響楠西交通，讓地方處於交通黑暗期，不利於梅嶺、龜丹、玄空法寺及曾文水庫觀光發展，更影響農產品採收、運銷。他建議規畫替代方案，採沿曾文溪沿岸施工，如此將可新闢道路供多元使用，除有供水功能外，更可促進山區繁榮。

議長郭信良也到場力挺，他表示，在民眾疑慮未消除前，堅決反對施工。

針對民眾疑慮，南區水資源局解釋，聯通管選用的管材具抗高壓又耐震，採用與日本等先進國家相同管材，壽命達40年以上，且沿線施設11個監控站，每年編列預算檢修，施工中進行鄰房監測等4項措施，安全有保障。

水利署長賴建信表示，像桃園送水到新竹的聯通管，施工中的高雄送水到台南的聯通管，都是在道路下埋設水管，並非只有此工程採用，施工時也會嚴加督導，對居民的建議將帶回討論。