在嘉colorful 黃敏惠:打造有溫度的戰鬥團隊

2019-04-02 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠今天舉辦就職100天記者會，向市民報告7大施政成果，其中「拚經濟」的政見，食品製造加工場投資2億元在嘉義市湖子內區段徵收區建廠，約可創造120個工作機會，目前正在申請建照，預計今年底就能設廠，促進經濟及就業機會。市府指出，為了讓廠商得到最好的服務，增加投資意願，舉凡投資新台幣1億以上企業，由市府秘書長林建宏帶領團隊，直接跟企業溝通。

今天記者會上，市府局處首長手持寫上施政成果的7個顏色彩蛋，向市民報告成果，拼布老師林育慧還送上一對金雞布偶感謝市府團隊的服務。林育慧說，市府舉辦「打造五大品牌」課程秒殺，她寫信到市長信箱陳情，沒想到市府人員一下就來電，想辦法讓她參加課程，「以為寫信會石沈大海，沒想到市府如此用心」。

黃敏惠說，上任後要打造一個有溫度的戰鬥團隊，要恢復嘉義觀光榮景，嘉義與日本有歷史淵源，將啟動「祭典交流」，將嘉義城隍廟夜巡規畫成套裝行程，讓日本人也能參與獨特的宗教祭典，嘉義市是阿里山入口門戶，可發展森鐵、台鐵和糖鐵的鐵道文化財，還有運動經濟等，讓「人潮帶來商機，錢潮流進來，人才留下來」。

市府也透過「假期經濟」，包裝連續假期的旅遊行程，與去年春節相比人數成長3成6，市府也推動「嗶經濟」多元行動支付服務，在地店家已有58間響應。

黃敏惠談到當前城市治理最大挑戰來自大環境經濟惡劣及城市間的競爭，希望打造嘉義市成為一個大品牌，「百大品牌拚經濟、百種幸福在嘉義」是競選時提出的施政願景，她說，打造品牌的基礎來自文化力，市府辦「嘉義藝術節」，推動音樂廳之友卡，包括林聰明沙鍋魚頭等在地店家都響應，鼓勵市民參與，有感動才會有行動，並樹立品牌忠誠度。