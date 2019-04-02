工廠管理輔導法說明會 翁章梁：輔導違章工廠就地合法

2019-04-02 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



全台多達7400多家農地臨時工廠，明年6月2日登記時限到期，新版「工廠管理輔導法」將全面納管，輔導工廠合法化，嘉義縣立委陳明文及蔡易餘今天下午邀請經濟部次長王美花，到嘉義縣創新學院，參加工廠管理輔導法說明會 縣長翁章梁說，未來立法院通過工廠管理輔導法，縣府將組跨局處專案小組，輔導違章工廠就地合法，讓工廠生計與環境保育共榮共存。

王美花表示，全台3萬8000家農地工廠，評估農地工廠面積1.4萬公頃，農地工廠量體很大，要花多少時間全面合法化，現階段較難評估，新版「工廠管理輔導法」是全面進行納管，輔導工廠合法化，解決廢水、污染、消防問題，這是一個很艱鉅的工作，但會努力做。

蔡易餘說，工廠管理輔導法送進立法院，望在不違法下，協助工廠就地合法化。 陳明文表示，違章工廠是長久以來問題，這是歷史共業，大家必須要承受，開說明會目的如何全面納管輔導合法工廠，業者疑慮會 提出修法討論。

翁章梁說，立法院通過工廠管理輔導法，縣府將舉行說明會，成立跨局處農業、地政、環保、經發處的單一窗口專案小組，輔導現有工廠合法，工廠如有汙染危及公安，藉機改善設施，防止危害，同時保護就業。