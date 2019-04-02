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「大俠藝術節」登場 樹德科大校園頓時俠氣縱橫

2019-04-02 19:51聯合報 記者王昭月╱即時報導

樹德科大跨系製作的「大俠藝術節」今天登場，由校友張呈遠擔任藝術總監的「太日樂集」為系列活動拉開序幕，激昂澎湃的鼓聲響徹校園，仿如俠氣縱橫四海，讓聆聽的師生都沸騰了起來。

大俠藝術節揭幕，樹德科大創辦人嚴超伉儷也特別到場加油打氣，董事長朱元祥及校內多位師長也參與盛會。「大俠藝術節」由藝文中心、藝管系、動遊系聯合辦理，黃靜惠老師指導藝術節行政與製作管理；黃棨楠老師指導視覺設計、活動空間規劃等；動遊系與聞名國內外的東華皮影劇團則策劃動靜態影展。系列活動包括展覽、講座、表演、影展等。

擔綱揭幕的太日樂集來自雲林縣斗六市，2011年創立，藝術總監張呈遠是樹德科大休觀系校友。他說，雲林縣是座被台灣傳統文化、獨特自然景觀、被歷史傷痕所圍繞的城市，舉凡布袋戲、西螺大橋、鄉間飄渺的山嵐、特有的風飛沙氣候等，都足以表達雲林文化資產的特色，太日樂集即透過這些資產，轉化為音樂與觀眾分享。

校長陳清耀期許「大俠藝術節」做為畢業獻禮，勉勵即將踏出校門的學生一如「太日」，充滿希望、夢想、及孕育濃郁的正能量。董事長朱元祥說，藝管系主任丁亦真帶領師生從休觀系藝管組，到正式成立藝管學程，並設立學系；從藝文中心到號召喜好音樂人士組成的德新獨奏家室內樂團，把樹德科大營造出有別於技專院校所特有的藝文風，誠屬不易。

樹德科大跨系製作的「大俠藝術節」今天登場，由校友張呈遠擔任藝術總監帶領的「太日樂...
樹德科大跨系製作的「大俠藝術節」今天登場，由校友張呈遠擔任藝術總監帶領的「太日樂集」拉開序幕。記者王昭月／攝影
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