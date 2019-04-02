影／雞毛毽子踢到出名 拍片記錄被遺忘的歡樂時光

2019-04-02 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣溪口鄉人口是全縣18鄉鎮市倒數第四，卻曾有過非常風光的毽子隊歷史，溪口國中主任黃孝文募資拍攝記錄片「神毽飛揚」，不只要記錄輝煌的過去，更期待踢毽子能傳承下去，繼續推廣這項好玩又健身的民俗運動。

黃孝文說，溪口毽子隊的歷史，是從年近80歲的溪口國小退休老師蔡伯期、黃美智夫婦開始，他們深耕偏鄉教育數十年，一手推動溪口踢毽運動，成為溪口之光，更讓許多從未出國的毽子隊孩子一圓出國夢。但隨著教育政策及老師退休，毽子逐漸被人們遺忘。

幾位毽子隊員有感踢毽運動沒落，出錢出力，協助紀錄老師推動毽子的故事。黃孝文正在募資且開拍的記錄片「神毽飛揚」，今年春節邀請毽子隊成員們回娘家，在溪口國小中正堂，也是當年毽子隊最熟悉的練習場地，大家一起用雞毛做毽子，一起踢毽子。

黃孝文說，在這場活動中，昔日的隊員們彼此介紹毽子對生命的改變，有人因此保送師專，甚至當上校長；也有升大學加分考上醫生。不管成就如何，都有當初愛毽子的心及對老師的感念。

他感謝柴林國小鄭寶玉老師和溪中24屆毽子隊長劉鳳雯的情義相挺，拍片過程還有神毽劇組的強力支援，劇組用最陽春的土砲設備拍出最美的畫面。