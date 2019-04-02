國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



單親家庭出身的嘉義縣布袋鎮布新國小新住民之女李甜心，逆境向上，不向命運低頭，為分擔家計，讀幼兒園學剖蚵，手上滿是傷痕，練就每10秒剖1顆蚵本事，且多才多藝，獲選嘉義家扶中心自強兒童。圖／家扶中心提供 分享 facebook 兒童節將近，單親家庭出身的嘉義縣布袋鎮布新國小新住民之女李甜心，逆境向上，不向命運低頭，為分擔家計，讀幼兒園學剖蚵，多次被蚵鋟戳到手流血，手上滿是傷痕，未讓她打退堂鼓，練就每10秒剖1顆蚵本事，且多才多藝，既是游泳健將比賽獲獎，還參加管樂隊，繪畫作品入選全國兒童繪畫比賽，獲選嘉義家扶中心自強兒童。

嘉義家扶從扶助1800名兒童，遴選10名自強兒童，定28日公開表揚，其中社工及學校師生口中「甜甜」李甜心， 讀布新國小五年級，父母2年前離異，由母親監護她和弟弟，母親越南新住民，嫁來台人生地不熟，不識國字，甜甜教弟弟功課，分擔家計協助家務。

母親剖蚵養家，甜甜耳濡目染，讀幼兒園中班向母親要求學剖蚵，握著比手掌大蚵殼，剖破不少蚵肉，多次被蚵鋟戳到手流血，不斷練習，現在技巧純熟，晚上做完功課與母親在燈光下，打開捕蚊燈、點蚊香一起剖蚵，剖蚵每台斤賺25元工錢，一個晚上剖16斤賺400元，減輕母親壓力，是她最大收穫。