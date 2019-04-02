國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥
兒童節將近，單親家庭出身的嘉義縣布袋鎮布新國小新住民之女李甜心，逆境向上，不向命運低頭，為分擔家計，讀幼兒園學剖蚵，多次被蚵鋟戳到手流血，手上滿是傷痕，未讓她打退堂鼓，練就每10秒剖1顆蚵本事，且多才多藝，既是游泳健將比賽獲獎，還參加管樂隊，繪畫作品入選全國兒童繪畫比賽，獲選嘉義家扶中心自強兒童。
嘉義家扶從扶助1800名兒童，遴選10名自強兒童，定28日公開表揚，其中社工及學校師生口中「甜甜」李甜心， 讀布新國小五年級，父母2年前離異，由母親監護她和弟弟，母親越南新住民，嫁來台人生地不熟，不識國字，甜甜教弟弟功課，分擔家計協助家務。
母親剖蚵養家，甜甜耳濡目染，讀幼兒園中班向母親要求學剖蚵，握著比手掌大蚵殼，剖破不少蚵肉，多次被蚵鋟戳到手流血，不斷練習，現在技巧純熟，晚上做完功課與母親在燈光下，打開捕蚊燈、點蚊香一起剖蚵，剖蚵每台斤賺25元工錢，一個晚上剖16斤賺400元，減輕母親壓力，是她最大收穫。
甜甜說「母親辛苦養育我和弟弟，我要認真學習，長大報答母親」；布新校長侯崇博稱讚甜甜乖巧懂事，參加全縣剖蚵比賽獲第七名、游泳比賽也獲名次，甜甜資質佳，小一就參加游泳隊、管樂隊，學木琴、鋼琴、口風琴，去年加嘉縣兒童樂隊獲優等； 家扶中心主任沈明彥說，孝女甜甜不畏困難、勇於接受挑戰、熱切學習，是弱勢孩子典範，邀請民眾28上午參加嘉巿棒球場停車場愛心園遊會，為自強兒童加油打氣。
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