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影／嘉義市長拼經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市長黃敏惠今天舉辦就職一百天記者會，向市民報告七大施政成果，其中「拼經濟」的政見，已成功招商引資兩億元，在嘉義市「湖子內」都市計畫乙種工業區內興建食品製造加工廠，約可創造120個工作機會，目前正在申請建照，預計今年底就能設廠，促進經濟及就業機會。

市長黃敏惠今天帶領所有局處首長，每個局處首長手持著施政政見的七個顏色彩蛋，向市民報告施政成果，一名拼布老師林育慧還送上一對金雞布偶感謝市府團隊的服務。

在觀光方面，市府透過「假期經濟」，包裝連續假期的旅遊行程，透過臉書等網路，推銷嘉義市的古城、鐵道和林業文化等，與去年春節相比，人數成長3成6。市府也推動「「嗶經濟」多元行動支付服務，在地店家已有58間響應，可用linepay、一卡通、悠遊卡等使用行動支付。

嘉義市府也在東、西區各成立一處社區公共托育家園，東區設置在嘉義大學林森校區、西區設置在保智大樓2樓，各可招收12名幼兒。

黃說，希望透過觀光行銷、教育文化、青年磁吸、健康運動、產業創新五大面向，打造嘉義市成為「台灣西部新都心」，以嘉義市為中心，方圓五十公里、三十分鐘車程為半徑，向外拓展商機，吸引北至南彰化南至北台南的消費者到嘉義遊憩、消費，用「經濟5+1」政策，全力為市民拚經濟。

嘉義市長黃敏惠今天宣布七大施政成果。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠今天宣布七大施政成果。記者李承穎／攝影
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嘉義市民林育慧（左二）致贈金雞布偶給嘉義市長長黃敏惠（右二），感謝市府團隊的服務...
嘉義市民林育慧（左二）致贈金雞布偶給嘉義市長長黃敏惠（右二），感謝市府團隊的服務。記者李承穎／攝影
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